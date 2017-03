Can/Beach volley U-21 Egypte 2017: Les dames et les messieurs de la RDC connaissent leurs adversaires

Pour la toute première fois, la RDC participe à une phase finale de la Can/Beach Volley. Une compétition relevée au vu des adversaires qui seront en face de deux équipes de la Rdc. Le tirage au sort effectué ce jeudi, la veille du démarrage de ce tournoi le prouve. Les dames sont, après ce tirage, placées dans le groupe A en compagnie du pays organisateur qui est l’Egypte, suivi du Maroc et du Nigéria. Les messieurs sont dans le même groupe (B) que le Mozambique, le Soudan et le Togo. La compétition parait relevée, comme dit précédemment, et la RDC a d’énormes ambitions. Vainqueur des éliminatoires organisées à Kinshasa en RDC, les Congolais qui sont arrivés en Egypte le mercredi 29 mars vers 3 heures du matin, ont tout de suite pris leur quartier. Les deux paires congolaises composées de Mundundu Muyeka Sahara-Ngamasata Maleluka Pricillia chez les dames et Phezo Fernand-Salasala Perpétue chez les messieurs sont très déterminés à l’idée de faire une bonne CAN Beach volley. Cette détermination est partie de Kinshasa au lendemain de leur qualification. Christian Matata, président de la Fédération de Volley-ball du Congo qui multiplie des efforts pour développer cette discipline, pense que ces Beach volleyeurs sont à même de réussir quelque chose de meilleur dans cette compétition continentale qui est qualificative à la coupe du monde. C’est d’ailleurs l’objectif qui hante tout le mouvement du Volley-Ball congolais qui s’est rangé derrière les nouveaux dirigeants de la Fevoco. La réhabilitation du stade de l’Ymca, surtout avec sa couverture, illustre parfaitement cette nouvelle politique de développement du volley-ball en RDC. Le directeur technique national et entraineur des U-21, Swaleh Omari compte matérialiser cet objectif en amenant ces jeunes à un niveau aussi élevé dans cette phase finale de CAN de Beach volley qui démarre ce vendredi 31 mars.

(Patrick Isso B. Bokuma)