CAN U-23 Egypte 2019: Les Léopards en regroupement lundi prochain en prévision du match contre le Rwanda

L’équipe nationale des moins de 23 ans de la RDC sera en regroupement à partir de ce lundi 5 novembre 2018 à Kinshasa, pour préparer la double confrontation contre l’équipe correspondante du Rwanda prévue le 14 novembre au stade Umuganda de Rubavu dans le cadre du premier tour des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations de la spécialité Egypte 2019. Et le 20 novembre les deux formations se retrouveront à Kinshasa au stade des Martyrs de la Pentecôte pour le match retour. Trois jours après le regroupement, les Léopards se rendront à Goma au Nord-Kivu pour peaufiner les préparatifs, avant de rejoindre le Rwanda.

Gaby Mass

