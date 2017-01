CAN GABON : L’aventure s’ arrête pour les Léopards !

Il aura fallu entrer dans le dernier quart d’heure pour que tout change. Deux buts des frères Ayew qui envoient les Blacks Stars en demi-finale de la Can 2017.

Si la première mi-temps a été congolaise, la deuxième très disputée était essentiellement Ghanéenne. Zéro but partout à la mi-temps, la donne change au retour des vestiaires avec un Ghana requinqué qui va puiser dans sa longue expérience pour dominer l’ adversaire.

A la 62ème minute, Wakaso Mubarak récupère le ballon alors qu’un Congolais fait preuve de laxisme face au pressing du joueur d’Udine. Ce dernier transmet le ballon à Jordan Ayew qui arrive lancé vers la surface de réparation, résiste au retour de Bope avant d’enrouler une frappe dans le petit filet gauche de Matampo. Avec une avance, les blacks stars deviennent mordants et concrétisent leurs opportunités contrairement aux Congolais lors de la première période.

Mais il fallait attendre cinq minutes après pour voir la RDC réduire le score grâce à Paul José Mpoku. Une missile incroyable du milieu congolais qui profite d’ un coup franc joué rapidement alors que les Ghanéens perdaient du temps à contester un coup de sifflet de l’arbitre suite à une faute de Wakaso. Son tir des 25 mètres trouve la lucarne gauche du but de Razak Brimah. Avec 1 but partout, la RDC se réveille de son sommeil et menace d’ alourdir la marque mais c’ est sans compter avec cette faute. Christian Atsu qui prend le dessus sur Joyce Lomalisa en le fixant avant de pénétrer dans la surface mais le latéral de la RDC le fauche par derrière. Faute sifflé par l’ arbitre Seychellois Bernard Camille qui accorde un penalty aux blacks stars que le capitaine ANDRE AYEW va transformer en but. En inscrivant les deux buts, les frères Ayew ont offert la qualification à des Black Stars métamorphosés en seconde période après être passés au travers de la première. A l’inverse, la RDC peut s’en mordre les doigts après avoir manqué beaucoup d’occasions lors de ses temps-forts. Le Ghana retrouvera le Cameroun en demi-finales, jeudi soir à Franceville.

Jean Pierre Kayembe