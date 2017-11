Calendrier électoral : Nangaa ramène le soutien de l’UA

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

La CENI se propose de publier le calendrier électoral dans les heures à venir. Les consultations tant à l’interne qu’à l’externe se poursuivent. Corneille Nangaa, président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) a été reçu quant à ce par Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l’Union africaine (UA). C’était le mercredi 1er novembre courant. Il s’agit de la dernière consultation extérieure, après la tournée occidentale de Nangaa, en vue de la publication du calendrier électoral qui rencontre l’adhésion des uns et des autres.

«Nous avons été au siège de l’Union Africaine à Addis-Abeba. Je viens d’être reçu par le président de la Commission de l’Union Africaine. Je lui ai fait savoir, dans le cadre de mes consultations, que nous allons publier dans les prochaines heures le calendrier électoral. Il fallait ces consultations. Ce voyage m’a conduit d’abord à Bruxelles, à Paris et, nous voici, à Addis-Abeba et avant de retourner demain poursuivre ces consultations à l’interne. C’est pour dire que nous sommes dans la droite ligne de l’annonce de la publication de ce calendrier», a affirmé Corneille Nangaa au sortir de l’audience.

D’autre part, « le président de la Commission a réitéré la disponibilité de l’Union africaine à accompagner et à soutenir le processus électoral, y compris à travers la mise à disposition d’une expertise technique et l’appui à la mobilisation des ressources financières et logistiques requises, tant auprès des États membres de l’Union africaine que des partenaires internationaux », ajoute le communiqué du bureau de Moussa Faki.

Qu’en pensent les autres partenaires ainsi que les forces vives de la Rd Congo, pays concerné directement par ce calendrier électoral ? C’est là toute la question à laquelle la réponse ne tardera pas de venir.

Badi