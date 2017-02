Calendrier électoral : Nangaa attend la mise en place du Cnsa et du gouvernement

Le président de la Ceni sera devant la presse ce mercredi à Kinshasa. Corneille Nangaa pourrait faire une grande annonce. Lors d’ une rencontre avec les patrons de presse mardi, le numéro 1 de la centrale électorale a laissé entendre que son institution publiera le calendrier électoral après l’ installation du conseil de suivi de l’ accord du 31 décembre et l’ investiture du nouveau gouvernement.

Quant à au déroulement de l’ opération de refonte du fichier électoral en cours dans 12 provinces à savoir l’ ex – Équateur, l’ ancien Katanga, Ituri et le Grand Kivu. Dans cette premiète et deuxième aire opérationnelle, l’ opération s’ arrête au mois de mars. Corneille Nangaa se félicite du travail déjà abattu sur terrain par ses équipes. D’ après lui, l’ évaluation à mi-parcours est satisfaisante. Dans les 12 provinces, quelques 15 millions de congolais se sont déjà acquittés de leur devoir civique sur les 45 millions attendus. Pour Corneille Nangaa, la Ceni continue l’ exécution de son plan de travail présenté aux négociateurs de la cité de l’ OUA.

Jean Pierre Kayembe