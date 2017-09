CAF: L’inspecteur Jérémie Manirakiza en RDC depuis jeudi

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

*Il est en route pour Kindu afin d’inspecter le stade Joseph Kabila Kabange

L’inspecteur de la Confédération africaine de football (CAF), le burundais Jérémie Manirakiza est à Kinshasa depuis jeudi 07 septembre 2017, en route ce vendredi 08 septembre 2017 pour Kindu au Maniema. L’objet de son voyage est d’inspecter le stade Joseph Kabila Kabange, en prévision d’une homologation par la CAF, à la demande de la Fédération congolaise de football association (FECOFA) suite à la qualification à la 15ème Coupe de la Confédération de la CAF qui aimerait jouer ses rencontres de la Confédération à Kindu au stade Joseph Kabila Kabange.

L’inspecteur Jérémie quitte donc Kinshasa ce vendredi 08 septembre 2017 et inspectera le stade du 9 au 10 septembre 2017. Il va se faire accompagner dans ce voyage par le manager de la Licence et porte-parole du président de la Fédération Mr Emmanuel Kande. Il sera pris en charge par la Fédération congolaise de football association et des Sponsors de l’AS Maniema Union.

(Gaby Mass)