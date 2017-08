Cadre de base de la Croix Rouge/RDC et agent de développement communautaire: Nsongo Ntulu Paul conduit en sa dernière demeure

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Le prédicateur Matthieu Bolima a exhorté l’assistance, samedi dernier dans la commune de Matete, sur la nécessité de « rester aux pieds de Jésus ». C’était à l’occasion d’une exhortation en un lieu d’exposition mortuaire, sis boulevard Lumumba (entre le pont Matete et la rivière N’Djili). Le disparu, M. Nsongo Ntulu Paul (voir photo), un secouriste breveté (Croix Rouge/RDC) et notable de Matete, a été inhumé sous forte escorte hier, au cimetière de Kinkole. Natif du 30 septembre 1946 à Kinsila au Kongo central, il a rompu le contrat avec les vivants mercredi 16 courant, à soixante -onze (71) ans d’âge, de suite de la dégradation de la santé.

« Quiconque reste aux pieds de Jésus est comblée de bénédictions, car Christ est la solution aux problèmes existentiels…Comme il a lui-même rassuré en ces termes : Je suis la voie, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi », a relevé le prédicateur salutiste de la catégorie des cadets. Il a bénéficié, ce soir-là, de l’introduction du Sergent Philippe Mampasi, et a puisé dans l’évangile de Luc, 10, 38-42.

Marie aux Pieds de Jésus

Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village, et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie, qui, s’étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit : Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir ? Dis-lui donc de m’aider. Le Seigneur lui répondit : Marthe, Marthe, tu t’inquiètes et tu t’agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire, Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée.

Un notable au service de la communauté

Le défunt a été originaire de Kinsila dans le secteur de Ngufu, territoire de Madimba, dans la province du Kongo central ; issu du père Nsongo Paul et de la mère Nsona Elisabeth.

Il a été l’avant-dernier né d’une famille de vingt (20) enfants. Diplômé d’Etat en sciences commerciales et administratives de l’école salutiste, actuel Collège John Mabuidi. Il a été au fil de sa vie, agent de l’Office congolais de contrôle, OCC (ex OZAC) ; directeur commercial de la compagnie de scierie Socobelam, actuelle Soforma, à Limete ; agent commercial du laboratoire pharmaceutique Pharmakina ; agent commercial du dépôt pharmaceutique New-centrafar ; responsable commercial du dépôt pharmaceutique Sterop ; détendeur d’un brevet de secourisme de la Croix -Rouge de la RDC depuis 1997 ; détenteur d’un brevet de cadre de base de la Croix-Rouge de la RDC en 2003 puis en 2014 ; trésorerie du projet initié au Congo (PIC) de la Croix-Rouge/RDC ; coordonnateur sous-sectionnaire de Maziba, section de Matete(Kinshasa) ; vice-président du comité d’assainissement pour la lutte contre l’inondation, en sigle « CALI » ; résidant au quartier des Marais (ex Debonhomme) depuis 1974, il a exercé avec dévouement des travaux d’assainissement de ce quartier marécageux. Ce qui a suscité une attention des autorités communales, d’où l’octroi du diplôme de mérite en 2014, l’élevant à la dignité de notable.

(Payne)