C. Nangaa lance la campagne électorale ce mercredi au Palais du peuple

Ça y est! Dans quelques heures, le président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) Corneille Nangaa lance la campagne électorale.

Le rendez-vous est pris pour ce mercredi 21 novembre 2018 dans la mi-journée. Cadre choisi: le Palais du peuple, dans la commune de Lingwala.

Au regard du calendrier électoral, la campagne proprement dite, ce temps réputé à mille coups, démarre un mois avant la date du scrutin qui lui, est maintenu au 23 décembre prochain, avec la machine à voter.

Emmanuel Badibanga

