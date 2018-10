Budget 2019: Santé, éducation et mécanisation des fonctionnaires, prioritaires pour le député Richard Mayaya

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Déclaré recevable à l’Assemblée nationale, le projet de loi de finances de l’exercice 2019, évalué à 10.352.3 milliards de Fc, soit 5,923 milliards de dollars américains (USD), est en examen approfondi à la commission ECOFIN (Economique, financière et contrôle budgétaire) de cette chambre parlementaire. Celle-ci (la commission) dispose donc d’un délai raisonnable pour parfaire le travail lui confié afin de permettre au Parlement d’adopter à temps cette loi de finances 2019.

Toutefois, c’est le mardi 23 octobre courant que le Premier ministre Bruno Tshibala Nzenzhe a défendu ce projet de budget. Après cette présentation de l’économie générale de la loi, un débat général a été ouvert. Au cours duquel, l’on a enregistré plusieurs interventions des députés nationaux.

Parmi lesquelles, nous sommes intéressés à celle de l’honorable Richard Mayaya Kilole qui nous a semblé très pertinente. D’entrée de jeu, cet élu de Bulungu dans la province de Kwilu a d’abord fait remarquer que ce projet de loi de finances 2019 présenté en équilibre, en recettes et en dépenses indique une régression de 0,01 par rapport à son niveau de l’exercice 2018.

« Néanmoins, en recettes courantes, elles ont connu un accroissement de 10,08 en termes de réalisations en mi-parcours; soit3 634 335 000 000 Fc réalisés, contre 3 301 583 899498 Fc prévu. Et en projection pour 2019, elles sont signalées avec une croissance de 25,6. Il se dégage assurément qu’il y a des efforts louables de la part des services mobilisateurs, qui ne cessent depuis un temps de maintenir le cap sur la maximisation des ressources intérieures », a expliqué ce député national.

Pour lui, cet élan de patriotisme et de civisme ne doit pas être découragé, « car c’est depuis le mois de mai dernier que l’évaluation et le nivellement des recettes de la Direction générale des impôts ont indiqué une nette plus-value des réalisations. Et une prime inhérente devait être versée à ce service. Mais hélas, jusqu’à maintenant cinq mois après, le Gouvernement ne tient pas sa part d’engagement ».

Le député Richard Mayaya a estimé que cette situation peut entrainer des effets pervers qui n’enthousiasmeraient pas les élus du peuple en tant qu’autorité budgétaire. « Car vous conviendrez avec moi que pour dépenser, il faut disposer des ressources, lesquelles ressources doivent être mobilisées par des hommes », a-t-il dit.

En effet, le président du groupe parlementaire AFDC et Alliés a voulu savoir du Premier ministre, comment est-ce qu’il compte mobiliser plus de huit mille milliard des Francs congolais avec des troupes qui peuvent être démoralisées. Car, a-t-il commenté, « dépenser est aisé; tandis que mobiliser, même le moindre centime, relève de l’art ».

Une incise pour la tuberculose et Ebola dans le budget 2019

Abordant l’essentiel de son intervention, le député Richard Mayaya s’est articulé autour des dépenses se rapportant aux différents secteurs. Dont la santé, l’éducation et la mécanisation des nouvelles unités de la fonction publique.

Par rapport à la santé publique, il a regretté que le budget de l’Etat de l’exercice courant indique un crédit de 26.572.692.448 Fc, mais dans son exécution en fin juin dernier, il n’y figure aucune mention. Pourtant, a-t-il rappelé, lors de la 73ème session ordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies tenue le mois dernier à New-York, un accent particulier a été mis sur l’éradication de la tuberculose à l’horizon 2030.

Et en Afrique, le taux de prévalence de cette maladie est très aigue dans trois pays; l’Afrique du Sud, le Nigéria et la République démocratique du Congo. Le député national Richard Muyaya a ainsi focalisé son attention sur le crédit alloué au secteur de la santé publique, surtout son exécution en cet exercice.

Il estime toutefois que si aucune incise particulière n’a été portée dans la loi de finances de 2018 par rapport à la tuberculose, une note d’indulgence peut être encore accordée au Gouvernement. Mais il est incompréhensible qu’une sourdine soit placée dans l’annexe explicative d’analyse des prévisions des dépenses du projet de loi sous examen, a-t-il indiqué.

« Il n’y est repris que des libellés génériques, sans nulle part faire un point d’arrêt sur la fièvre hémorragique Ebola qui a endeuillée plusieurs familles congolaise et plongée ainsi tout le pays dans l’émoi .. C’est très grave ! », a-t-il déclaré

Pour la construction des écoles dans la province de Kwilu

Concernant le secteur de l’éducation nationale, il a expliqué que, autant cela a été pour l’évaluation de l’exécution du crédit alloué au secteur de la santé, en fin juin de l’année en cours, l’évaluation de l’exécution du crédit alloué à l’enseignement primaire et secondaire est restée aussi muette. Néanmoins, a-t-il fait savoir, l’annexe explicative d’analyse des prévisions des dépenses du projet de loi de finances 2019 sous examen reprend quelque part les libellés suivants: appui aux cantines scolaires, réhabilitation des écoles et bâtiments administratifs.

Cependant, il a renseigné au Premier Ministre que les rapports des vacances des plusieurs députés signalent l’état déplorable des écoles de l’intérieur du pays. « Pourriez-vous vous figurer qu’en plein 21ème siècle, les enfants s’asseyent sur des bambous en guise de bancs-pupitres et cela dans une clôture en rameaux ou carrément sous un arbre. Vous trouverez cette situation notamment à tous les secteurs dont Kipuka, Kwenge, Luniungi, Nko, Kwilu, Kimbata, Nkara, Dwe, lmbongo, dans la province du Kwilu, territoire de Bulungu », a-t-il affirmé.

Face à cette situation, ce député national élu de Bulungu se demande quand le projet de loi sous examen mentionne la réhabilitation d’écoles, si cela consistera à renouveler les rameux et les bambous, ou quoi? Car, note-t-il, la construction d’écoles qui devait résoudre ce problème épineux n’est pas prévue.

Quant à la mécanisation des nouvelles unités de la fonction publique, il a reconnu certes que cette caravane est à pied d’œuvre. Il a souhaité que cette caravane de mécanisation ne puisse pas s’arrêter avant d’avoir fait la boucle. « Car à ce jour, cette dernière n’a pas encore fait escale à Bulungu et les dévoués compatriotes croisent toujours les doigts afin que ce droit qui prend plus figure de faveur ne puisse pas leur échappe pas cette fois-ci », a-t-il dit.

Le Gouvernement appelé à « mettre le doigt dans la plaie »

Avant de clore son propos, le député national Richard Mayaya a formulé quelques recommandations à l’endroit du Premier ministre ainsi qu’à à son gouvernement. Notamment, « de mettre le doigt à la plaie en ce qui concerne la santé publique ».

Que l’indifférence qui ressort dans les lignes de ce projet de loi de finances sous examen à propos de la fièvre hémorragique Ebola, plus précisément en matière de prise en charge, de prévention et celle des recherches et développement, laisse place au sursaut de responsabilité qui dégagerait un crédit conséquent pour prévenir cette épidémie très meurtrière.

Enfin, l’honorable Mayaya estime nécessaire que le Gouvernement de la République définisse une politique adéquate articulée aux moyens conséquents pour lutter effectivement contre la tuberculose, afin de s’embarquer dans la synergie internationale de la lutte contre ce fléau pour atteindre le point de tolérance zéro à l’horizon 2030.

Lepetit Baende

