Bruno Tshibala reçu par le chef spirituel Simon Kimbangu

Le Premier ministre, Bruno Tshibala Nzenzhe a échangé, hier jeudi 31 août avec Son Eminence Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel de l’église Kimbanguiste. La rencontre, qui a eu lieu au Centre d’accueil Kimbanguiste, situé sur l’avenue Saïo, dans la commune de Kasa-Vubu, a duré près d’une demi-heure. A l’issue de leurs échanges, aucune information n’a filtrée. Indéniablement, les deux personnalités ont évoqué d’importantes questions de l’heure, notamment le processus électoral, la stabilité des institutions, la cohésion nationale, sans oublier l’évolution des travaux de construction de la Cité de Nkamba, nouvelle Jérusalem.

Reçu jeudi 31 aout dernier par le chef de l’Etat, le Représentant légal de l’église Kimbanguiste avait réitéré au Président Kabila la disponibilité de son église à travailler en étroite collaboration avec le gouvernement de la République. « J’ai le devoir de toujours informer le président de la République de l’état d’avancement de l’œuvre de Dieu en RDC », avait-il déclaré au sortir de l’entretien à huis clos qu’ils venaient d’avoir. Le chef spirituel des Kimbanguistes avait particulièrement insisté sur le respect de l’ordre établi. « Tout citoyen, quel que soit son rang, doit respecter l’Etat, les lois et l’autorité établie, car sans respect des lois, aucun pays ne peut prétendre à la paix et au développement ». En séjour de travail à Kinshasa, Simon Kimbangu Kiangani a échangé avec d’autres personnalités dont le Président de l’Assemblée Nationale, qu’il a reçu mercredi 30 août, dans le même cadre du Centre d’accueil Kimbanguiste de Kinshasa.

(Bernetel Makambo avec la Primature)

