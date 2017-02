Boxe: Le rapport d’activités de la FCB adopté hier par l’AGO

-Dans ce numéro, le bilan complet de la 25è éd. des championnats nationaux

La Fédération Congolaise de Boxe ‘’FCB’’ en sigle, sous la présidence de M. Alidor Mbangila, a tenu hier son Assemblée Générale Ordinaire en son siège sur Dima dans la commune de Kinshasa. L’Administration du sport était représentée à ces assises par M. Ali, tandis que le Comité Olympique Congolais ‘’C.O.C’’ par le SGA Honoré Mazombo.

Ce qu’on peut retenir de cette AGO est que le rapport d’activités présenté par la FCB a été adopté. Le SGA du COC, dans son mot de clôture, a révélé à l’assemblée que le Comité Olympique a obtenu un stage de formation pour la boxe fin mars ou début avril 2017. Il a invité, de ce fait, la FCB à se préparer pour cette formation. Quant à M. Ali, délégué de l’administration, il a félicité la FCB et a noté que le Secrétariat Général a toujours été du côté de la FCB. Il a clôturé son mot en encourageant la FCB à poursuivre sur la même lancée. A ces mots aimables, M. Alidor Mbangila est revenu à la charge pour dire que la FCB est sur les bons rails malgré les maigres moyens. Et de conclure en ces termes : ‘’Nous devons être de grands citoyens dans un grand pays. Nous enregistrons de bons résultats et même dans la boxe professionnelle, on gagne déjà des médailles et des titres’’.

Interview de Alidor Mbangila à l’issue de l’AGO

S’adressant à la presse, le président de la FCB s’est exprimé en ces termes : ‘’Le point fort de l’an 2016, c‘est l’amélioration de la qualité de la boxe. Vous avez assisté aux championnats nationaux et vous, vu la qualité de jeu, je pense que nous avons encore marqué quelques pas en avant. Nous sommes en train de lutter pour mener notre suprématie en Afrique comme d’habitude’’.

Et de poursuivre : ‘’Pour 2017, c’est toujours organisé et redynamisé parce qu’il y a des provinces qui sont en train de reculer alors que d’autres avance. Avec le démembrement des provinces, il y en a qui sont nouvelles et que nous devons renforcer avec la formation, l’arbitrage dans la formation des encadreurs techniques et des dirigeants. Très souvent on débouche sur des tiraillements avec certains dirigeants tout simplement parce qu’ils sont ignorants de la loi sportive. Nous allons poursuivre avec la formation pour que les gens parlent le même langage’’.

En de conclure : ‘’En 2016, nous avons installé deux entités la ligue nationale de boxe open et la commission de boxe féminine’’.

*Bilan complet de la 25ème édition des championnats nationaux

Catégorie Mi- Mouche

Or : Muenge Richie (Kongo Central)

Arg : Ilonga Gloire (UCOSU)

Br : Etino Oti (Kinshasa)

Catégorie Mouche

Or : Nkolomoni Sankuru (Haut-Katanga)

Arg : Shotsha Loseke (Kinshasa)

Br :

-Dinayame Mpaka (Kwilu)

-Ngoyi Katshoko (Kongo Central)

Catégorie Coq

Or : Pembele Nzola (Kinshasa)

Arg : Koyanzili Nambi (Kongo Central)

Br :

-Mbala Kishila (Kinshasa)

-Bukasa Blacky (Tanganyika)

Catégorie Léger

Or : Mandula Ntiku (Kinshasa)

Arg : Kazadi Ilunga (Tanganyika)

Br :

-Wanza Botengu (Kwilu)

-Bukasa Olivier (Haut-Katanga)

Catégorie Super-Léger

Or : Mbaya Mulumba (Kasai-Oriental)

Arg : Mandua Lobota (Kinshasa)

Br :

-Katemba Athanase (Haut-Katanga)

-Malutama Dimalu (Kwilu)

Catégorie Welter

Or : Tshiabu Nzoba (Kinshasa)

Arg : Ilunga Ngaba (Haut-Katanga)

Br :

-Okito (Ucosu)

-Kazadi Mista (Kasai- Oriental)

Catégorie Moyen

Or : Kabeya Ntumba (Ucosu)

Arg : Kalala Bulaba (Haut-Katanga)

Br :

-Kabeya Sony (Kasai- Oriental)

-Muanda Muanda (Kongo Central)

Catégorie Mi-Lourd

Or : Mapapa Kimbu (Kongo Central)

Arg : Efoloko Ngilima (Kwilu)

Br :

-Dikebele Kalonga (PNC)

-Kantomba (Ucosu)

Catégorie Lourd

Or : Dimuntu Kembo (Ucosu)

Arg : Longomba Lontezi (Kinshasa)

Br :

-Botuli Mbala (Kinshasa)

-Malinda Bona (Kwilu)

Catégorie Super-Lourd

Or : Mutombo Fiston (Haut-Katanga)

Arg : Muamba Menji (PNC)

*Bilan chez les dames

Catégorie Mouche

Or : Ndongala Esoma Rosette (Kinshasa)

Arg : Nkelani Bawala (Kinshasa)

Catégorie Coq

Or : Ndaya Micky (Kinshasa)

Arg : Lukongo Safi (Kinshasa)

Br : Modabi Muzangi (Kinshasa)

Catégorie Léger

Or : Sakobi Matsu Marcelat (Kinshasa)

Arg : Tshamala Jocelyne (Kinshasa)

Br : Nzonzeno Zola (Ucosu)

Catégorie Moyen

Or : Malewu Tekasala (Kinshasa)

Arg : Banahau Genevieve (Kinshasa)

(Antoine Bolia)