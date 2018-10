Boxe: En triomphant d’Achille Bazona de Bukavu, Cissé de Goma devient challenger officiel du titre national

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Il nous revient de la Ligue Nationale de Boxe ‘’Linaboxe’’ que le boxeur Cissé de Goma devient challenger officiel du titre national de sa catégorie. C’est grâce à sa victoire aux points face Achille Bazona de Bukavu, le week-end dernier dans la ville touristique de Goma.

Dans le même noble art, au lointain Angleterre, notre compatriote Martin Bakole a perdu son premier combat professionnel et le vacant titre inter-continental IBO.

Antoine Bolia

