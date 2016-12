Bonana 2017 à Kinshasa Une Saint Sylvestre désertée par les vedettes en vogue

Cela n’arrive pas tous les ans qu’aucun groupe de renom ne soit présent en cette période. En effet, à trois jours de la fête de la Saint Sylvestre 2017, l’on constate que Kinshasa la belle revêt d’une réalité d’ambiance particulière, celle d’être désertée de ses vedettes en vogue dont la plupart, parfois soutenues par des firmes brassicoles ou communicationnelles de la place, ont préféré séjourner à l’extérieur en vue d’honorer des contrats plus intéressants. A titre illustratif, Koffi Olomide « Mopao Mokonzi Quadra koraman » accompagné de son groupe Quartier Latin International au grand complet , en route pour la ville de Kigali, capitale de Rwanda du président Paul Kagame, pour une production réveillon du 31 décembre 2016, sont signalés à Brazzaville la verte pour honorer une invitation.

L’orchestre Zaiko Langa Langa Nkolo Mboka du président Jossart Nyoka Longo qui a toujours tenu le flambeau de ce groupe crée le 24 décembre 2016, considéré à ce jour comme étant un patrimoine national, s’est rendu en Côte d’Ivoire, pourrait passer la fête de la Saint Sylvestre à Kinshasa au bonheur de tous ses fans qui vont savourer les tubes « Zaïko Eyi nkisi, Zaïko eyi magie » auréolés de 47 ans de succès sans précédent.

Le phénomène Noël Ngiama Werrason qui a fêté son anniversaire également le 24 décembre dernier, s’est déplacé avec son groupe Wenge Musica Maison Mère (WMMM) pour la ville de Luanda en Angola pour deux productions respectivement le 31 décembre 2016 et le 1er janvier 2017. Le tenant du titre Fabregas Mbuyulu dit « Maestro Fabro le métis noir » et tout son groupe continue à séjourner en Angola en pleine promotion du tube « Poison antidote ». De même, Ferré Gola « jésus des nuances » est absent de la capitale, puisqu’il devrait honorer certains contrats à l’Est de l’Afrique, notamment à Naïrobi au Kenya. Quant à J.B Mpiana Tshituka président du WBCBG, leader charismatique du Clan Wenge « Souverain 1er moto pamba papa chéri », passe ses fêtes à Malabo au Malawi, en Afrique Australe.

Fally Ipupa qui se trouve être toujours entre deux avions est également à Abidjan la capitale. En dehors de quelques productions livrées, il s’arrange à programmer son futur album du groupe en confection. Félix Wazekwa de Cultur’A pays vie « monstre d’amour monsieur google » auteur du générique « Fimbu », le plus adulé de l’année, est en train de finaliser son nouvel abum « Boza mabe » à Paris, réalisé en feat avec Awilo Longomba et en même temps le « prix nobel du verbe » s’attèle à l’écriture de son livre sur le livre en préparation et dont les éditeurs se bousculent déjà avant son impression , à en croire les échos qui nous sont parvenus.

Didier Lacoste préoccupé par la confection de son nouvel album intitulé « Feu dévorant » qui normalement devrait regagner Kinshasa d’ici la fin de l’année, mais il vient de signer un contrat qui l’obligerait à se rendre aux Etats-Unis d’Amérique dans les prochains jours, a-t-on appris de bonne source. Après le succès récolté par « Ici, c’est Paris », le chanteur Celeo Schramme finalise son nouvel album « Equilibre ». Il sera en réveillon de la Saint Sylvestre à Lyon en France et c’est Héritier Watanabe qui vient de lancer sur le marché du disque son tube « Retirada », qui devra regagner l’Europe pour la finalisation des clips.

Malgré ce fait, toutes les belles voix seront dégustées dans les belles boîtes et terrasses de la ville de Kinshasa qui va certainement revêtir sa plus belle robe d’ambiance à travers différents endroits de plaisir qui feront défouler les Kinois amoureux de la rumba tels Lydia Ludic de Emmanuel Cicuge « point focal », « Chez Ntemba DJ Franck » à Gombe, « Espace VIP O’Ptit Marsellais chez Jeamot et Nicky » invité la chanteuse Whitmyra , « Espace Richna chez Nana Muadi Lingala facile et Richard Coco Sosongo », « Karaoké MMM chez Ruddy » sur Nyangwe à Lingwala, « Terrasse Sous le Safoutier chez André Betty Mambu Adacha » au rond-point de Huileries à Lingwala , « Espace This is me chez Julie Mbuyi » , « Bénédiction chez Mère des mères Action Likofi » et « Kabinda Center avec le gérant Bobo Asifiwa » à Lingwala.

D’autre part, deux groupes folkloriques tradi- modernes seront en concert de la Saint Sylvestre, notamment « Groupe Mabele Elisi » du président Bambou Nyama » à l’espace « Absolu », au rond-point des Huileries et « Bayouda du Congo de l’empereur Lelimba » au New Vision.

Un rendez-vous à ne pas manquer, c’est « Kimia mpe Bomoko » un karaoké des journalistes prévu le 31 décembre 2016 en direct sur les antennes de la radiotélévision nationale congolaise (RTNC). Evénement absolument à vivre. Comme pour dire, il y a de quoi à avoir de l’espoir pour les festivités de fin d’année.

Franck Ambangito/Cp