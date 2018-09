Blaise Bula Capuccino, le vendredi 21 septembre 2018 au Night-club “Ici c’est Paris”

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

L’homme de Saint Valentin, l’ingénieur Blaise Bula Capuccino, patron de l’orchestre “Pondération 8” se trouve en Europe pour les réglages de certains problèmes cadrant dans la bonne programmation de la suite de sa carrière qu’il voudra sereine et fructueuse.

Il se prépare déjà pour un concert sortant de l’ordinaire qu’il va jouer le vendredi 21 septembre 2018 au Night-club “Ici c’est Paris” situé au 25 de l’avenue Lénine à 93383 Pierrefitte-sur-Seine en France. Le décor est déjà en train d’être planté et on aura pour une autre paire d’attraction la prestation onéreuse du Disco Jockey Misapi Pembe qui va aussi y apporter une bonne dose.

La réservation se fait sur 0751512534 et les portes vont s’ouvrir à partir de 21 heures si bien que les retardataires auront tord et ils ne vont que s’en prendre à eux-mêmes s’ils arrivaient à rater les bonbons de cette soirée.

Kingunza Kikim Afri/Cp

