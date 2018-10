BILLET: La ménopause, maladie ou état physique ?

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Elle est liée à la vie des femmes et fait partie intégrante d’elle à partir d’un certain âge au point de susciter un questionnement. Il s’agit de la ménopause, phase transitoire entre la jeunesse et la vieillesse. La ménopause correspond à la fin de la période reproductive de la femme (arrêt des règles), habituellement vers l’âge de 50 ans. Elle est donc une période importante de la vie d’une femme et survient entre 45 et 50 ans. Son avènement s’accompagne de certaines transformations et modifications corporelles. Voilà pourquoi elle est considérée à tort par certaines personnes comme une maladie, même si elle requiert une prise en charge médicale spécifique. N’étant pas statique, la ménopause peut se manifester précocement chez la femme, c’est-à-dire avant l’âge requis.

De manière générale, la ménopause s’accompagne des troubles plus ou moins difficiles à supporter même si les symptômes varient d’une femme à l’autre selon les circonstances. Des bouffées de chaleur, sécheresse vaginale, troubles urinaires, troubles d’humeur, irritabilité, anxiété, troubles de sommeil, modification de la peau, tels sont des maux qui s’imposent à la ménopausée. Mais, comme on peut le constater, ces perturbations constituent un cortège de soucis chez la femme surtout si elle n’a pas été préparée à les vivre. Du coup, on retrouve une personne toute autre. D’où la nécessité d’une prise en charge psychosomatique avérée, question de permettre à la femme de bien s’adapter à sa nouvelle vie imposée par son âge. Et l’Avenir-Femme dont la mission est d’aider la femme à atteindre son plein épanouissement en mettant sur la scène les différents problèmes aussi bien sanitaires que sociaux auxquels elle est confrontée, a tenu à vous informer suffisamment sur cette phase importante de la vie de la femme. Comment vivre sa ménopause ? Comment une ménopausée peut-elle vivre une vie sexuelle équilibrée ? Que savoir de ce qu’on peut appeler la ménopause des hommes ? Toutes ces interrogations, si savantes paraissent-elles ont été prises en compte dans ce numéro d’Avenir-Femme. A vous de disposer de votre temps pour découvrir le trésor caché, car dit-on, mon peuple périt par manque de connaissance.

Jacques-Olivier Muluba

