Bibliothèque du St Joseph /Elikya: Costa Luleka la Campagne de collecte des livres

Lancée le 21 mars dernier, cette campagne vise à collecter des livres de tous les domaines de la vie en faveur du collège Saint Joseph (ex-Elikya). Initié par Costa Luleka, jeune auteur du recueil d’inspiration « Le livre de mille sagesses”, cette initiative entre dans le cadre des festivités du centenaire de cette école.

Pour son initiateur, il était temps pour lui de renvoyer l’ascenseur à cette célèbre institution qui l’a formée, ainsi que des milliers d’autres cadres du pays. « Je connais l’importance du livre dans la formation d’un être humain, et j’ai voulu que mes jeunes frères connaissent également les mêmes valeurs… », a-t-il expliqué à la presse à la remise symbolique des quelques livres publié dans sa maison d’édition pour donner le go à cette campagne de collecte.

L’Abbé préfet, Denis Liaka, qui a reçu quelques ouvrages, a été heureux de ce geste devant enseignants et collégiens. Dans ce lot d’ouvrages, l’on a aussi noté des signatures de Onsik Nketo et Tshimbombo qui ont été présent à cette activité. Et au nom des bénéficiaires, il a remercié le bienfaiteur, soulignant que c’est un honneur pour son école d’être sélectionnée.

« Costa Lulekane l’a fait pas seulement parce que c’est son école d’origine, mais surtout parce qu’il est animé par ce souci de voir la jeunesse congolaise aller de l’avant et de nager dans l’excellence…», a indiqué l’Abbé Dénis qui a profité de l’occasion pour lancer un appel à d’autres bienfaiteurs pour soutenir cette œuvre.

Quant à Costa Luleka, il a vivement appelé les élèves de cette école à beaucoup lire, afin d’être de bons dirigeants de demain. «Un bon leader est un bon lecteur ! », a-t-il rappelé. Cette opération qui a été lancée le 21 mars 2017, coïncide avec la date proclamée Journée mondiale de la poésie par la Conférence générale de l’Unesco 1999. L’objectif est d’encourager la lecture, la rédaction, la publication et l’enseignement de la poésie dans le monde entier et de « donner une reconnaissance et une impulsion nouvelles aux mouvements poétiques nationaux et internationaux ».

( Onassis Mutombo)