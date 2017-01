«Bella water», l’ambitieux projet de Maître Gims pour l’Afrique

Même s’il évoque presque pas son continent d’origine dans ses chansons, le chanteur congolais d’origine, Maitre Gims nourrit de grandes ambitions pour l’Afrique. A travers son projet «Bella Water», l’artiste compte financer la construction des puits d’eau en Afrique. Dans l’article paru au Quotidien Africa News, Maitre Gims nourrit de grandes ambitieux pour l’Afrique. Dans son engagement, l’artiste musicien s’implique davantage dans l’accès à l’eau potable aux populations, un défi majeur que tentent de relever plusieurs pays africains.

A travers sa fondation «Eau De Terre», Maitre Gims entend faciliter l’accès à l’eau potable aux populations africaines, par le biais de son projet «Bella Water», une eau minérale, dont une partie de la collecte des fonds, servira à financer la construction des puits partout en Afrique. «Aujourd’hui, on connaît la situation dans la planète et j’aimerai vraiment sensibiliser les gens sur cette question. Nous allons arriver sur certains coins et faire des forages, des puits pour faciliter l’accès à l’eau potable. Et cela, pour éviter aux femmes de parcourir des kilomètres, seau à la tête, en quête de l’eau qui est mauvaise pour la santé», a expliqué artiste musicien qui a affirmé que la finalité de son projet est d’arriver avec des machines et des gens compétents à s’organiser pour avoir de l’eau potable.

A travers cette action, Maître Gims suit ainsi les pas de son confrère Akon, qui s’est fermement engagé pour des actions de développement en Afrique. La star reconnaît tout de même qu’il a encore du chemin à faire.

«Il est indéniable que des artistes comme Alpha Blondy et Tiken Jah Fakoly ont eu influence plus notoire que la mienne. Ce sont des artistes qui ont une carrière immense comparée à la mienne. Il faudra que j’acquiers beaucoup plus d’expérience et comme ça je pourrai intervenir dans des situations comme telles pour ainsi prendre parti et ce, au plus grand bénéfice du peuple africain», a dit Maitre Gims. L’ancien leader du groupe français Sexion d’Assaut ambitionne également de sensibiliser les populations sur l’accès à l’eau potable, car, a-t-il soutenu, «la mauvaise qualité de l’eau est la première cause de mortalité en vérité en Afrique chez les très jeunes, les tout-petits».

Les observateurs pensent que parmi les pays prioritaires bénéficiaires de ce projet, la Rdc sera sur la liste puisque certaines contrées même dans la capitale Kinshasa connaisse ce problème d’eau potable.

(Onassis Mutombo)