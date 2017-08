Beijing-Coopération sino- congolaise: Des journalistes congolais à la découverte des médias chinois

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Du 24 au 27 août 2017, une vingtaine de journalistes congolais prennent part à une rencontre, composée de conférences, symposiums et visites autour des médias chinois. Séminaire qui est organisé par l’Institut de recherche de formation de l’administration d’État de la presse, de la publication, de la radio, du film et de la télévision (SAPPRFT), avec le soutien du ministère du Commerce chinois. Les participants venus essentiellement de Kinshasa sont issus de tous types de médias : télévision, radio, presse écrite, presse en ligne. Ce séminaire, selon les organisateurs, s’inscrit dans le cadre de la redynamisation de la coopération entre la RDC et la Chine.

Près de vingt-sept journalistes et fonctionnaires de l’Etat congolais

ont foulé hier le sol de la ville de Beijing, capitale de la Chine,

pour suivre un séminaire à leur intention. Il s’agit d’un programme

lancé à l’initiative des dirigeants chinois dans le cadre de l’aide

extérieure de la Chine. Il est organisé sous le haut patronage du

Ministère du Commerce de la République populaire de Chine (RPC). Ce séminaire est un pont permettant d’approfondir l’amitié et la coopération entre la Chine et les pays concernés.

Selon un Guide mis à l’intention des participants, les séminaires de

formation visent à approfondir l’amitié traditionnelle et la

coopération entre la Chine et d’autres pays en développement, ainsi

qu’à promouvoir l’exploitation des ressources humaines et le

développement économique et social dans les pays en développement, tout en menant des échanges et des discussions. « Un séminaire de formation est essentiellement composé de conférences thématiques, de symposiums et de visites », indique le Guide, avant d’ajouter que durant le séminaire, l’organisateur désigné par le Ministère du Commerce doit mobiliser des fonctionnaires des départements concernés et des spécialistes chinois pour présenter le développement social et économique chinois ainsi que les politiques et les mesures en la matière. C’est, en particulier, le cas des acquis et des expériences obtenus depuis la réforme et l’ouverture, ainsi que des informations étroitement liées au thème du séminaire de formation.

Des visites dans certaines villes chinoises ainsi que des institutions

et des entreprises chinoises devront être organisées afin que les

journalistes découvrent une Chine réelle en évolution. Dans les

villes organisatrices du séminaire ou à visiter, les journalistes

auront l’occasion de présenter le développement du journalisme et la

situation économique en Rd Congo ainsi que les intentions de coopération dans les domaines concernés aux fonctionnaires locaux et aux spécialistes concernés. Ils mèneront également des échanges, en face-à-face, avec ces derniers, et discuteront des opportunités et des voies permettant d’intensifier la coopération.

Du programme

Aujourd’hui le 24 août 2017, le programme prévoit l’ouverture

officielle de la conférence, avec un premier exposé sur « L’aperçu

général du journalisme en Chine », par le professeur Xu Tianbing, de

l’Université de la communication de la Chine. Puis, le 25

août, sont prévues deux conférences sur « La situation et les traditions culturelles de la Chine », par le professeur Li Jun de l’Université normale capitale, et « La réforme et l’ouverture de la Chine et le développement économique durable », par le même professeur. Le 26 août 2017, la parole sera accordée à la journaliste de CRI, Wu Xinxin qui planchera sur « La situation présente des médias audiovisuels de la Chine » et Li Xa, rédacteur et vice-chef de revues illustrées du peuple, qui exposera sur « L’aperçu général de la publication périodique de la Chine ». Il est aussi prévu des voyages en provinces, notamment dans la province de Shanxi, avant le retour à Beijing.

Pour rappel, à l’occasion de ce séminaire, les journalistes visiteront

plusieurs sites dont le Parc médias de XingGuang, la zone de démonstration nationale pour l’innovation de Zhongguancum, la Grande Muraille, le Collège impérial, le Musée de planning urbain de Beijing, etc.

[Jean-Marie Nkambua, depuis Beijing (Chine)}