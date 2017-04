Beach volley: Une grande cérémonie à la clôture du championnat d’Afrique U-21 au Caire en Egypte

La compétition du Beach volley de moins de 21 ans jouée du 31 mars au

02 /2017 sur la Place du 06 Octobre au Caire en Egypte, appartient désormais à l’histoire. Les léopards U-21 messieurs en occurrence Phezo Fernand et Salasala Perpetu, ont obtenu leur qualification pour la coupe du monde de cette catégorie qui se jouera dans la ville de Nanjng en Chine au mois de juin 2017. Ils avaient dominé les Togolais sur le score de 2 sets 0 (21-11 et 21-17), mais avaient chuté en demie finale face au Maroc.

Il nous revient de nos confrères qui étaient sur place, qu’une cérémonie digne de son nom était organisée sur place au Caire pour marquer la clôture de ce grand événement. Ladite cérémonie était présidée par le président de la Confédération Africaine de Volley-ball ‘’Cavb’’, Dr Almr Elwani en présence de certaines autorités de ville et l’ambassadeur de Mozambique en Egypte ( NDLR il était le seul à être présent aux côtés de ses athlètes jusqu’à la fin ).

Profitant de la circonstance, nos confrères ont abordé madame la vice-présidente de la Fédération Togolaise de Volley-ball. Cette dernière leur

a parlé de l’organisation et du développement de cette discipline dans son pays. Elle en a profité pour lancer son cri d’alarme à la Cavb pour que tous les pays africains qualifiés à la coupe du monde obtiennent leur visa, contrairement aux anciennes habitudes.

Pour la Coupe du monde, la Fédération Internationale de Volley-ball ‘’ FIVB’’ a accordé 5 places à l’Afrique aussi bien chez les messieurs que chez les dames.

(Antoine Bolia)