Beach Volley: Les Léopards participent à la CAN/Egypte 2017

Les deux paires des Léopards dames et messieurs U-21 à savoir : Paire/ Messieurs N°1 Phezo Fernand ( Capitaine ) et No 2. Salasala Perpertu et La paire / Dames Léopards N°1. Mundumunu Muyeka Sahara ( Capitaine ) et N° 2 . Ngamasata Maleluka Princillia participent bel et bien à la Coupe d’ Afrique des Nations de Beach volley pour la catégorie sus évoquée.

La compétition, sauf changement de dernières minutes, démarre ce vendredi 31 mars à la Place ‘’Cité du 06 octobre’’ au Caire en Egypte. Quelques 8 nations africaines ont déjà répondu présentes à cette grande compétition africaine.

Joint par notre confrère Dieudonné Mukendi qui se trouve sur place au Caire, le DTN Swaleh Omari a déclaré : ‘’Nous avons vu le Mozambique, le Nigeria, le Togo et la RSA. Ce qui se dégage est que, ça sera très difficile chez les messieurs. Si on regarde le niveau de ces équipes, elles ont un pas d’avance par rapport à la nôtre. Chez les filles, il y a des équipes qui ont un niveau plus que nous. Il y en a d’autres, si on fournit des efforts, on pourra lutter contre elles. On va essayer de se battre dans les deux versions en concentrant beaucoup plus d’efforts chez les dames. Il y a des nations qu’on peut prendre le dessus. Si on arrive à sortir du groupe, ça sera un grand exploit pour nous’’.

(Antoine Bolia)