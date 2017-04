Beach Volley: Les Léopards messieurs qualifiés pour la Coupe du Monde

C’est un motif de satisfaction que doit ressentir tous les sportifs rd congolais. La Paire/ Messieurs U-21 N°1 Phezo Fernand (Capitaine) et No 2. Salasala Perpertu, qui défendent les couleurs de la RDC en compagnie de la paire / Dames Léopards N°1. Mundumunu Muyeka Sahara (Capitaine) et N° 2. Ngamasata Maleluka Princillia, à la Coupe d’ Afrique des Nations de Beach volley qui se joue au Caire en Egypte, est qualifiée pour la Coupe du Monde prévue au mois de juillet en Chine.

Les Léopards messieurs U-21 RDC ont réussi l’exploit d’atteindre la ½ finale. L’on peut dire que finalement, ce qu’avait déclaré le DTN Swaleh Omari au début de la compétition s’est réalisé. Il avait déclaré : ‘’Nous avons vu le Mozambique, le Nigeria, le Togo et la RSA. Ce qui se dégage est que, ça sera très difficile chez les messieurs. Si on regarde le niveau de ces équipes, elles ont un pas d’avance par rapport à la nôtre. Chez les filles, il y a des équipes qui ont un niveau plus que nous. Il y en a d’autres, si on fournit des efforts, on pourra lutter contre elles, On va essayer de se battre dans les deux versions en concentrant beaucoup plus d’efforts chez les dames. Il y a des nations qu’on peut prendre le dessus. Si on arrive à sortir du groupe, ça sera un grand exploit pour nous’’.

Chez les messieurs, la RDC a battu le Togo 2-0, perdu face à la RSA 1-2 puis face au Maroc 1-2. Chez les dames, la RDC avait battu le Nigeria.

(Antoine Bolia)