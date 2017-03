Beach Volley Les éliminatoires de la Coupe du monde zone 4 ont vécu

Comme annoncé dans notre édition d’hier, les éliminatoires de la Coupe du monde Afrique zone 4 pour les catégories U21 dames et messieurs et seniors dames et messieurs, ont vécu le dimanche 5 mars à Nganda Yala. Ce haut lieu touristique et de détente était pris d’assaut par d’innombrables férus de la discipline. Ces derniers visiblement très contents d’avoir vécu un très bon spectacle grâce à l’apport de Vodacom/Congo. Le moins que puis dire L’Avenir qui était présent, est que l’organisation de l’événement par la Fédération de Volley-ball du Congo que préside M. Christian Matata, était à la hauteur de l’événement qui restera dans les annales.



*Que retenir de ces éliminatoires ?

Quatre pays dont le Cameroun, la RCA, la RDC (pays hôte) et le Congo/Brazza, devraient prendre part à cette compétition de la zone 4, mais deux seulement (les deux derniers cités) étaient là. Mais cela n’enlève en rien la qualité de la compétition qui a concerné deux catégories U21 et seniors dans les deux versions dames et messieurs. Plusieurs personnalités du monde sportif avaient répondu à l’appel de la Févoco. Parmi elles, M. Christian, Secrétaire Général Adjoint de la Confédération Africaine de Volley-ball zone 4, M. Herman Mbonyo, président de la Fédération Congolaise de Rugby et bien d’autres.

Bilan complet de la Compétition U21

Phase aller catégorie U21 Dames

RDC-Congo/Brazza : 2-0 (21-08, 21-10)

Phase retour catégorie U21 dames

Congo/Brazza-RDC : 0-2 (14-21, 3-21)

Mundumunu Sarah et Ngamasata Princilia avaient défendu les couleurs de la RDC face aux congolaises de/Brazza Moyipele Reine et Ibombo Nelvie.

Phase aller catégorie U21 Messieurs

RDC-Congo/Brazza : 1-2 (17-21, 21-18, 13-15)

Phase retour catégorie U21 messieurs

Congo/Brazza-RDC : 2-1 (20-22, 21-17, 15-10)

Phezo Fernand et Sala Sala Perpetu ont défendu les couleurs de la RDC face aux congolais de Brazza Itoua Ossolo et Mazengo Jorame.

Bilan complet de la catégorie senior

Phase aller catégorie senior Dames

RDC-Congo/Brazza : 2-0 (21-08, 21-12)

Phase retour catégorie seniors dames

Congo/Brazza-RDC : 0-2 (10-21, 4-21)

Tshiama Patience et Lukau Nanou ont défendu les couleurs de la RDC face aux congolaises de Brazza Itondo Raissa et Anna Mungala.

Phase aller catégorie seniors messieurs

RDC-Congo/Brazza : 2-1 (21-16, 26-28, 15-13)

Phase retour catégorie seniors messieurs

Congo/Brazza-RDC : 1-2 (21-23, 19-21)

Imboloko Yves et Lobota Guelord ont défendu les couleurs de la RDC face aux congolais de Brazza Botuli Moussa et Ngoteni Ivan.

Après ces éliminatoires, la RDC et le Congo/Brazza sont qualifiées pour la seconde phase.

La remise des trophées aux différentes catégories par les autorités présentes sur le lieu, a clôturé ces éliminatoires.

Dans son discours de clôture, le président Christian Matata a déclaré ce qui suit : ‘’La compétition, nous l’avons bien commencé. Là, nous venons de la terminer sans incident majeur. L’organisation s’est très bien passée et nous avons tous vu les paires qui ont gagné. Aujourd’hui, la RDC a gardé 3 trophées sur les 4 possibles. Et je pense que c’est une très bonne chose. L’objectif des éliminatoires, c’est la Coupe du monde 2017. Ça ce n’est que la première phase au niveau de chaque zone. Et le mois prochain pour les filles, elles vont partir pour le Caire en Egypte pour la 2è phase afin de déterminer les 2 nations qui vont représenter l’Afrique au niveau de la Coupe du monde dont on a pas encore toutes les précisions. A la fin de ce mois on pourra nous préciser le pays qui va abriter cette coupe du monde’’.

Et de conclure : ‘’Là, on attendait 4 nations, à la dernière minute, les camerounais ont eu un problème au niveau de leur déplacement. Ils ont raté le vol qui devait les amener à Kinshasa. Les amis de la RCA qui ont confirmé, avec les démarches administratives, ils n’ont pu obtenir des visas pour arriver en RDC. Ç’aurait pu être une grande fête avec 4 nations. Malgré cela, ça s’est très bien passé’’.

Nous y revenons demain avec d’autres impressions et interviews.

(Antoine Bolia)