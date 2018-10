Beach volley: La Russie (D) et la Suède (M) s’adjugent la 1ère place aux Jeux Olympiques de la Jeunesse à Buenos-Aires 2018

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

C’est le mercredi 17 octobre dans la soirée qu’a pris fin la compétition de beach volley en ce qui concerne la 3è édition des Jeux Olympiques de la Jeunesse. Pour cette compétition qui était organisée par le Comité International Olympique dans la ville de Buenos-Aires en Argentine, la palme est revenue à la Russie côté dames après avoir battu en finale l’Italie 2 sets 0 (21-19, 21-19) au terme d’une rencontre âprement disputée. La 3è place est revenue à la Norvège qui a pris le dessus face aux USA par 2 sets 1(18-21,21-13, 15-9). Chez les messieurs, la Suède a pris la première place grâce à sa finale héroïque face à la Hollande 2 sets 0 (22-20, 21-15). La 3è place est revenue au pays hôte l’Argentine qui a battu la Hongrie 2 sets O (21-15, 21-15).

Signalons qu’en ½ finale, chez les dames, la Russie avait dominé la Norvège 2 sets 0 (21-16, 21-11) tandis que l’Italie avait eu raison des USA 2 sets 0(21-16, 21-19). En version masculine, la Hollande avait battu l’Argentine 2 sets 1(20-22, 21-17, 17-15) et de son côté, la Suède avait dominé la Hongrie 2 sets 0 (21-9, 21-16).

Rappelons que la paire Miandabu Ania-Kutemenyi Nathalie, représentante de la République Démocratique du Congo à ce grand rendez-vous, n’avait pu franchir l’étape de la phase de groupe.

Ces deux filles avaient terminé 4ème de leur groupe et avaient subi trois défaites consécutives notamment face aux Hollandaises 0-2 (9-21 et 13-21), face aux Boliviennes 0-2 (4-21 et 11-21) et face aux Nouvelles Zélandaises 0-2(12-21 et 12-21). Au regard de ces résultats, L’Avenir a conclu que les deux filles de la RDC ont été en apprentissage à Buenos-Aires.

Antoine Bolia

