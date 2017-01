Basket-ball: Victoire étriquée de Delta face à Biso na Biso 67-66 à la Liprobakin

-Ce match a connu deux prolongations à suspens

Dans un stadium clairsemé, les rares férus de la balle au panier kinois qui avaient répondu présents pour vivre de visu la rencontre Biso na Biso – Delta, du samedi 27 janvier 2017 et comptant pour la 2è journée du championnat saison 2016-2017 de la Ligue provinciale de Basket-ball de Kinshasa ‘’Liprobakin’’, n’ont pas regretté leur déplacement. En effet, cette rencontre de la version masculine a été époustouflante. Il a fallu deux prolongations pour départager les deux équipes qui se tenaient. Finalement, Delta a gagné 67-66. Auparavant, en version féminine, l’équipe de Révélation a nettement dominé Tourbillon 47-37.

Signalons que les rencontres programmées dimanche 29 janvier au stadium des martyrs dont le choc Molokaï-Terreur, sont simplement reportées par la Liprobakin.

*Ce qu’a été la victoire étriquée de Delta face à Biso na Biso 67-66

Ce fut un match époustouflant comme le témoigne le relevé suivant : A la 4è minute du 4è quart temps, Biso na Biso mène au score 41-36. Delta va réduire jusqu’à 40-41 puis Biso na Biso va mener 43-40. Delta réduit 42-43 puis passer devant 44-43. Biso na Biso va mener 45-44 et les deux équipes vont se retrouver à égalité 47-47. Biso na Biso va mener 51-47 mais c’était sans compter avec Delta qui va réduire 49-51 puis égaliser dans les dernières secondes 51-51. C’est le score à la fin du temps règlementaire.

Les deux équipes sont obligées à une prolongation de 5 minutes pour les départager. Première égalité 53-53. Biso na Biso mène 57-56 puis 58-56 et 60-57. Delta puise dans ses réserves pour réduire 59-60 et égaliser dans les dernières secondes 60-60. Score à la fin de la première prolongation. Il faut alors une autre prolongation. Et là, Delta se montre plus entreprenant en menant 61-60 puis 63-60. Delta réduit 61-63. Delta mène encore 64-61 et Biso na Biso réduit 62-64 puis 63-64 et de mener par la suite 66-64. C’est alors que Delta réduit 65-66 et marquer les deux points de différence pour remporter le match aux ultimes secondes 67-66.

*Ce qu’ont été les rencontres du vendredi 27 janvier

Deux rencontres étaient à l’affiche le vendredi 27 janvier 2017. En version féminine, Ndjadi Kumba qui devait croiser Renaissance, a gagné par forfait car cette dernière équipe a brillé par son absence. Chez les messieurs, CSM a eu chaud face à DCMP qu’il a battu de justesse 74-72.

Rappel des résultats du week-end

Vendredi 27/01//2017

1.Ndjadi Kumba-Renaissance (F) : 20-00 FF

2.C.S.M-DCMP (M) : 74-72

Samedi 28/01/2017

La Révélation-Tourbillon (F) : 47-37 Biso na Biso-Delta (M) : 66-67 après prolongations

Tous les matchs du Dimanche 29/01/2017 ont été reportés

(Antoine Bolia)