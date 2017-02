Basket-ball: V. Club renvoie aux études Arc-en-ciel (60-26) à la Liprobakin

-Dans ce numéro, le bilan de la 6è journée à l’Eubakin-Est et la 3è journée à l’Eubakin-Ouest

Comme le journal L’Avenir l’avait prédit, le choc du championnat de la Ligue Provinciale de Basket-ball de Kinshasa ‘’Liprobakin’’ version féminine V. Club-Arc-en-ciel joué le samedi 04/02/2017 au stadium des martyrs, a tourné à une large victoire du premier club cité 60-26.

Ayant perdu sa force de frappe depuis quelque temps, BC Arc-en-ciel dont on ignorait la forme actuelle puisqu’elle n’avait pas encore livré une rencontre du championnat actuel, n’a pas résisté face à l’équipe de V. Club qui est actuellement la meilleure équipe féminine de Kinshasa et du pays. Comme on l’avait prédit, les chances d’Arc-en-ciel étaient très minces. Une victoire d’Arc-en-ciel devait relever tout simplement d’un miracle. Cela s’est nettement confirmé puisque les filles de V. Club étaient en balade durant tout le match.

Si le score était plus au moins équilibré 12-07 à la fin du 1er quart temps, V. Club a creusé l’écart par la suite. 32-13 à la mi-temps, 47-19 à la fin du 3è quart temps et 60-26 à la fin de la rencontre. L’équipe de V. Club a logiquement gagné largement ce premier choc de 34 points de différence.

Un jour plus tôt, le vendredi 03/02//2017, le match Yellow Stars- Ndjadi Kumba (F) a été reporté. Quant à la deuxième rencontre, l’équipe de Delta a subi le revers de la médaille face à la modeste équipe de Bel’Air (M) : 55-60.

*Retrouvailles SCTP-New Generation hier

En version masculine, les matelots de SCTP étaient face à New Generation pour une rencontre au sommet.

Ci-dessous tous les résultats enregistrés durant la semaine à la Liprobakin

Mardi 31/01/2017

Renaissance-La Révélation (F) : 00-20 FF

Terreur-Biso na Biso (M) : 69-67

Mercredi 1/02/2017

J&A-CSM (M) : 77-54

Ceforbak-Héritage : reporté

Samedi 04/02/2017

Club-Arc-en-ciel (F) : 60-26

Dimanche 05/02/2017

J&A-Molokaï (M)

SCTP-New Generation (M)

*A la 6è journée à l’Eubakin-Est, Yolo (M) bat Matonge 63-36 et Yolo (D) bat Tourbillon 37-14

A l’Entente Urbaine de Basket-ball de Kinshasa-Est ‘’Eubakin-Est’’, la 6è journée a démarré le samedi 04 février 2017.

Au terrain de la 7è Rue Place Commerciale à Limete, en version masculine, l’équipe de Yolo a nettement battu Matonge 63-36 et chez les dames, Yolo a dominé Tourbillon 37-14.

Hier au stadium des Martyrs

DCMP-New Generation (M) : 22-68

Molende-Sun Girls (F) : 00-20 FF

ATT-Héritage (M) : 31-34

A suivre ce lundi 06/02/2017 au stadium des Martyrs

14h15 : New Kauka- Matonge (M)

15h15 : Debonhomme-SION (M)

*3è journée à l’Eubakin-Ouest, Tondo est tombé hier face à Patriote 13-31

La 3è journée du championnat de l’Entente Urbaine de Basket-ball de Kinshasa Ouest s’est poursuivi hier. Au terrain de l’ITI-Gombe, en version féminine, l’équipe de Tondo est tombée face à Patriote 13-31. Et chez les messieurs, Tondo a gagné Terreur par forfait 20-00 FF.

Ci-dessous les résultats enregistrés la semaine

Jeudi 2 février

Au stadium des Martyrs

INRI-CEJS (M) : 41-33 Révélation-INSS (F) : 25-22

Samedi 04 février 2017

ITI-Gombe

ISTA-Mukasa (M) : 41-40

Don Bosco-J&A (M) : 36-25

Dimanche 05 février 2017

ITI-Gombe

Tondo-Patriote (F) : 13-31

Tondo-Terreur (M) : 20-00 FF

(Antoine Bolia)