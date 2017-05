Basket-ball: V. Club bat Arc-en-ciel 63-42 hier à la Liprobakin

C’est hier dimanche 28 mai que s’est clôturée au stadium des Martyrs la 2è journée de la 2è phase du championnat de la Ligue Provinciale de Basket-ball de Kinshasa ‘’Lirobakin’’. Si les Trois matchs qui étaient à l’affiche ont tenu en haleine le public, aucune surprise n’a été enregistrée.

En effet, en version masculine Delta a battu Héritage 58-42 et Terreur a eu raison de Ceforbak 63-52. Et en version féminine, V. Club a pris le dessus face à Arc-en-ciel 63-42.

Signalons que le samedi 27 mai, ISTA a perdu par forfait face à DCMP 00-20 et New Generation a littéralement marché sur l’équipe de Jeunesse et Avenir 91-49 chez les messieurs. Et chez les dames, Hatari s’est imposé face à Tourbillon 55-49. Comme prédit par le Journal L’Avenir, ces deux équipes n’affichent plus la même physionomie d’antan, mais leur rivalité est demeurée intacte. Cela s’est encore vérifié, le samedi dernier.

Le vendredi 25 mai, Molokaï a perdu par forfait face Marché Liberté 00-20 chez les messieurs et Arc-en-ciel a nettement battu Ndjadi Kumba 80-48 en version féminine.

Ci-dessous tous les résultats enregistrés le week-end :

Vendredi 26/05/2017

Molokaï-M. Liberté (M) : 00-20 FF Arc-en-ciel-Ndjadi L (D) : 80-48

Samedi 27/05/2017

ISTA-DCMP (M) : 00-20 FF Hatari-Tourbillon (D) : 55-49 New Generation-J&A (M) : 91-49

Dimanche 28/05/2017

DELTA-Héritage (M) : 58-42 Terreur-Ceforbak (M) : 63-52 V. Club-Arc-en-ciel (D) : 63-42

(Antoine Bolia)