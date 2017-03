Basket-ball: Tourbillon-V. Club, Hatari-Arc-en-ciel et Terreur-SCTP : les chocs à la Liprobakin

Quelques affiches intéressantes sont inscrites au calendrier du championnat de la Ligue provinciale de Basket-ball de Kinshasa ‘’Liprobakin’’ce week-end. Ces rencontres ne manqueront pas de retenir l’attention des férus de la balle au panier kinois qui effectueront le déplacement du stadium des Martyrs où se joue la compétition.

En version féminine, ce vendredi 3 mars, Kola sera face à INSS qui reprend son mordant au fil de rencontres. En version masculine, CSM ira à l’assaut de Molokaï. Il faut se dire que cette dernière équipe souffre de son manque d’activités de la saison passée.

Le samedi 4 mars, on suivra la rencontre des dames Tourbilon-V. Club qui autrefois drainait du monde. Malheureusement, Tourbillon bat de l’aile depuis quelques années. V. Club risque de se balader si aucune résistance ne lui est imposée.

Dimanche 5 mars, deux matches intéressants retiendront l’attention du public. Chez les messieurs, J&A matchera la redoutable équipe de New Generation. Les chances de la première équipe sont très réduites. L’Avenir recommande surtout le choc Terreur-SCTP ex Onatra. On suivra particulièrement chez les dames, Hatari-Arc-en-ciel. Que vont réserver ces deux grandes équipes sont en perte de vitesse aux amoureux du basket-ball ?

Ce Vendredi 03/03/2017

14h15 : Kola-INSS (D)

15h30 : CSM-Molokaï (M)

Samedi 04/03/2017

14h15 : Tourbillon-V. Club (D)

15h30 : DCMP-Héritage (M)

Dimanche 05/03/2017

13h15 : J&A-New Generation (M)

14h15 : Hatari-Arc-en-ciel (D)

15h15 : Terreur-SCTP(M)

(Antoine Bolia)