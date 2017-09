Basket-ball: Si l’héroïque qualification des Léopards à l’Afro-basket messieurs 2017 m’était contée

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Ça y est. Les Léopards messieurs sont qualifiés pour les ¼ de finale de l’Afro-basket 2017 messieurs. Ils ont arraché leur qualification dans le site relevé de Tunis où ils étaient casés dans le groupe A, avec comme adversaires les Nigerians, les Maliens et les Ivoiriens.

Leur parcours est élogieux et le moins que l’on puisse dire que leur préparation à Sousse en Tunisie avant la phase finale, a produit des résultats escomptés comme vont témoigner les résultats dans les lignes suivantes. Pour rappel, ils avaient entamé la préparation à Sousse le 18 août. Sur place, ils avaient livré quelques matchs amicaux pour corriger des failles susceptibles d’handicaper leur évolution.

*Ci-après le parcours des Léopards

Vendredi 8/09/2017

RDC-Mali : 82-87

Samedi 9/09/2017

Côte D’Ivoire-RDC : 60-81

Dimanche 10/09/2017

RDC-Nigeria : 83-77.

Groupe C : Tunisie, Guinée-Conakry, Rwanda et Cameroun.

Le site de Dakar au Sénégal avait également deux groupes B & D.

Groupe B : Angola, RCA, Maroc et Ouganda

Groupe D : Sénégal, Mozambique, Egypte et RSA.

*Combinaisons des ¼ de finale

Pour ceux qui l’ignorent, les Nigérians sont les tenants du titre, en dépit de la défaite, ils ont terminé 1er du groupe pour avoir battu les Maliens 90-67 et les Ivoiriens de justesse 78-77. Les Léopards messieurs sont désormais 2ème du groupe et prêts pour la phase finale de ¼ de finale de l’Afro-basket 2017 messieurs et croiseront les Tunisiens tombeurs des Rwandais 78-60 et 1ers du groupe c. Nigéria (1er A)-Cameroun (2èC), Sénégal-Angola.

*Quid des Léopards qui défendent les couleurs de la RDC à l’Afro-basket 2017

Kabongo Lukusa 1m91, 82 kg Hermosillo, Mexique Munanga Shamba Maxi 1m84, 80 kg BC New Generation, rdc Buzangu Mualaba johnny 1m83, 77 kg BC New Generation, rdc Kibi Mania Eric 1m98, 100 kg Randers Cimbria, Danemark Fula Nganga Roly 1m95 Mazembe/Rdc Mutombo Lukusa Docta 1m95, 90 kg Mazembe Shonganya Tolembo Evariste 2m00, 90 kg Tunisie Ntirata Chiza Aristote 2m03, 103 kg Jamestown Jackaïs, USA Bayombo Patrick 1m98 Terreur/RDC Niamazomi Munuanua Christian 2m01, 91 kg SCTP/RDC Kasonga Kabasele Hervé 2m06, 100 kg New Generation, rdc Omari Mulumba Gudul 2m06, 101 kg Beroe, Bulgarie Lufile Chadrack 2m06, 115 kg CAP Breton, Canada Djounourou Sako Jordan 2m06, 101 kg ICL Manresta, Espagne Kambuyi Manga Pitchou 2m10, 110 kg Mazembe/RDC

Cette brillante équipe messieurs de la RDC est entraînée par Papy Kiembe.

(Antoine Bolia)