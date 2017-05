Basket-ball: Molokaï à l’assaut de M. Liberté ce vendredi à la Liprobakin

-Dans ce numéro, les meilleurs de la 1ère phase



Ce week-end sera marqué au stadium des Martyrs par la clôture de la 2è journée de la 2è phase du championnat de la Ligue Provinciale de Basket-ball de Kinshasa ‘’Lirobakin’’. Le calendrier de la ligue à la disposition de notre rédaction, prévoit de rencontres très intéressantes aussi bien en version masculine que féminine.

A suivre déjà cet après-midi de vendredi 25 mai, Molokaï-Marché Liberté et Arc-en-ciel-Ndjadi Kumba. La journée de samedi sera marquée par trois belles affiches : ISTA-DCMP et New Generation-J&A chez les messieurs et choc Hatari-Tourbillon en version féminine. Il est vrai que ces deux équipes n’affichent plus la même physionomie d’antan, mais leur rivalité demeure intacte.

Par ailleurs, le Journal L’Avenir boucle ce jour avec le bilan de la 1ère phase du championnat de la Ligue Provinciale de Basket-ball de Kinshasa’’Liprobakin’’ en dévoilant ceux qui s’étaient distingués par leurs performances individuelles.

Meilleurs Marqueurs de la 1ère phase Liprobakin chez les messieurs

1er Tshimbau (Terreur) 312 pts, 2. Bayunga (Bel’Air) 267 pts, 3. Mavinga (Biso na Biso) 248 pts, 4. Maloka (Ceforbak) 230 pts, 5. Kasongo (New Generation) 198 pts, 6. Ngemi (J&A) 177 pts, 7. Mokiango (New Generation) 174 pts, 8. Niamazomi (SCTP) 169 pts, 9. Mutombo (Delta) 166 pts, 10. Bayombo (Terreur) 158 pts.

Tripointeurs

Tomba (SCTP) 33 paniers, 2. Nsimba (Biso na Biso) 24 paniers, 3. Niamazomi (SCTP) 22 paniers, Baka1eja (Bel’Air) 22 paniers, 4. Mampuy (Ceforbak) 17 paniers, 5. Ngemi (J&A) 15 paniers.

Meilleures Marqueuses 1ère phase chez les dames

Kapinga (V. Club) 150 pts, 2. Kokolo (Hatari) 134 pts, 3. Kayoyo (Tourbillon) 131 pts, 4. Mukoko (INSS) 120 pts, 5. Kabongo (V. Club) 106 pts, 6. Akasa (INSS) 104 pts, 7. Muakekesa (Hatari) 98 pts, 8. Otimi (Ndjadi Kumba) 89 pts, 9. Ngondo (Ndjadi K) 85 pts, Walo (Yellow Stars) 85 pts, 10. Lubata (INSS) 84 pts.

Meilleures Tripointeuses

Mfutu (Tourbillon) 9 paniers, 2. Ngombelesa (V. Club) 8 paniers, 3. Mpeve (Kola) 6 paniers, 4. Mambengya (INSS), Kayolo (Tourbillon), Lubata (INSS) et Kapuka (Yellow Stars) 5 paniers. 5. Kuambana (Yellow Stars), Banga (Kola), Musala (INSS), Nsimba (V. Club), Bombolo (V. Club) et Nzazi (Arc-en-ciel) 4 pts.

A suivre ce Vendredi 26/05/2017

14h15 : Molokaï-M. Liberté (M) :

15h15 : Arc-en-ciel-Ndjadi L (D) :

Samedi 27/05/2017

13h00 : ISTA-DCMP (M) :

14h00 : Hatari-Tourbillon (D) :

15h00 : New Generation-J&A (M) :

Dimanche 28/05/2017

13h00 : DELTA-Héritage (M) :

14h00 : Terreur-Ceforbak (M) :

15h00 : V. Club-Arc-en-ciel (D) :

(Antoine Bolia)