Basket-ball: Les Léopards sont tombés face au Mali 82-87

L’Afro-basket messieurs 2017 a démarré vendredi 8 septembre dans les deux sites, Tunis et Dakar retenus par Fiba Afrique. Les Léopards de la RDC évoluent à Tunis où on a deux groupes A et C. Pour leur premier match, les Léopards sont tombés face aux Aigles du Mali 82-87.

Groupe A : Nigéria, RDC, Mali et Côte d’Ivoire.

Groupe C : Tunisie, Guinée-Conakry, Rwanda et Cameroun.

Dans le site de Dakar au Sénégal, l’on a également deux groupes B & D.

Groupe B : Angola, RCA, Maroc et Ouganda.

Groupe D : Sénégal, Mozambique, Egypte et RSA.

*Calendrier des rencontres pour les Léopards

Vendredi 8/09/2017

RDC-Mali : 82-87

Samedi 9/09/2017

Côte D’Ivoire-RDC

Dimanche 10/09/2017

RDC-Nigeria :

(Antoine Bolia)