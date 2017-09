Basket-ball: Les Léopards messieurs entrent en lice ce vendredi à l’Afro-basket 2017 messieurs

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Comme annoncé dans notre dernière édition, les Léopards messieurs qui vont défendre les couleurs du pays à l’Afro-basket 2017 messieurs à Tunis, entrent en lice ce vendredi. Les fauves congolais vont croiser le fer face aux aigles du Mali.

Après une préparation fructueuse à Sousse en Tunisie depuis le 18 août dernier, et où ils ont livré quelques matches amicaux qui se sont soldés par une défaite et trois victoires, les Léopards messieurs sont déterminés à faire bonne figure à la phase finale de l’Afro-basket 2017 messieurs pour le site de Tunis.

Casés dans le groupe A avec comme adversaires les Nigerians, les Maliens et les Ivoiriens, les Léopards messieurs inspirent confiance bien que leurs adversaires ne soient pas des moindres.

*Calendrier des rencontres pour les Léopards

Vendredi 8/09/2017

RDC-Mali :

Samedi 9/09/2017

Côte D’Ivoire-RDC :

Dimanche 10/09/2017

RDC-Nigeria :

Rappelons que Fiba Afrique a retenu deux sites pour l’Afro-basket 2017 messieurs. Outre Tunis où deux groupes vont évoluer à savoir le groupe A où la RDC y est présente, mais également le groupe C constitué de : Tunisie, Guinée-Conakry, Rwanda et Cameroun. L’autre site n’est autre que Dakar au Sénégal où l’on a également deux groupes B & D.

Groupe B : Angola, RCA, Maroc et Ouganda

Groupe D : Sénégal, Mozambique, Egypte et RSA.

22 arbitres sont retenus par Fiba-Afrique parmi lesquels le rd congolais Banza Kalume Tonton, toujours bien coté par Fiba-Afrique par sa prestation au-dessus du lot. Ce dernier va certainement faire honneur à sa classe et, une fois de plus, à la RDC.

(Antoine Bolia)

