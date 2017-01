Basket-ball: Les clubs de la RDC brillent par leur absence aux éliminatoires de la Zone 4 à Brazzaville

Quatre formations de la République Démocratique du Congo étaient attendues aux éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Clubs Champions de basket-ball/zone 4, prévues au mois d’octobre à Brazzaville en République du Congo.

Il s’agit de : BC V. Club et BC INSS en version féminine et BC SCTP ex Onatra et BC Mazembe en version masculine. Malheureusement, les deux clubs en version féminine malgré les préparatifs intenses un mois durant, ont brillé par leur absence à ce rendez-vous.

(Antoine Bolia)