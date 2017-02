Basket-ball: INSS-Hatari et New Generation, les chocs à la Liprobakin

-Cet après-midi Kola & Delta en danger face à V. Club et SCTP

On joue présentement la 6è journée au calendrier du championnat de la Ligue provinciale de Basket-ball de Kinshasa ‘’Liprobakin’’. Le week-end sera chaud avec deux chocs dont INSS-Hatari chez les dames, le samedi 25 février et New Generation-Terreur en version masculine, le dimanche 26 février au stadium des Martyrs.

Pour ceux qui suivent de près l’évolution de l’actuelle édition de la Liprobakin, le championnat se joue à deux vitesse pour la simple et bonne raison que certaines équipes n’ont pas livré beaucoup de rencontres, alors que d’autres en sont déjà à quatre. Chez les dames, Hatari va livrer son tout premier match de la saison. INSS son adversaire du jour, ne voudra plus subir une autre défaite après celle face à V. Club 40-47 lors de son premier match du championnat. La forme qu’affiche Hatari n’étant pas connue, cette équipe devra se méfier d’INSS.

Quant au choc New Generation-Terreur, il mérite le déplacement eu égard aux valeurs intrinsèques d’athlètes que recèlent ces deux équipes parmi les meilleurs de Kinshasa.

Les férus de la balle au panier sont également priés d’assister à deux rencontres intéressantes prévues ce vendredi 24 février au stadium des martyrs.

A suivre ce vendredi 22/02/2017

14h15 : V. Club-Kola (D)

15h15 : SCTP-Delta (M)

Samedi 25/02/2017

14h15 : Révélation-Ndjadi Kumba (D)

15h15 : INSS-Hatari (D)

Dimanche 26/02/2017

14h15 : Bel’Air-DCMP (M)

15h15 : New Generation-Terreur (M)

(Antoine Bolia)