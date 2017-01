Basket-ball: Démarrage du championnat de la Liprobakin, New Generation bat Héritage 84-41

*Hier, Delta a surpris Molokaï 51-47

C’est le samedi 14 janvier 2017 au stadium des Martyrs qu’a démarré la saison sportive 2016-2017 du championnat de la Ligue Provinciale de Basket-ball de Kinshasa ‘’Liprobakin’’. Pour la circonstance, une seule rencontre était à l’affiche en version masculine et c’est l’équipe championne en titre New Generation qui a marché sur l’équipe montante Héritage 84-41.

A cette occasion, l’on avait enregistré la présence du représentant du chef de Division Urbaine des Sports et Loisirs, des membres de la Ligue qui était fortement représentée, des dirigeants des clubs participants, des membres des commissions spécialisées et quelques friands du basket-ball.

*Ce qu’a été la victoire de New Generation face à Héritage 84-41

Dès l’entame du 1er quart temps, les poulains du coach Buzangu Charli de New Generation assiègent le camp adverse et se baladent. La fin du 1er quart temps surprend les deux équipes sur le score de 24-08 en faveur de New Generation. Au 2è quart temps, les gars de New Generation sont moins laborieux que leurs adversaires qui font étalage du bon jeu. C’est à l’étonnement général qu’Héritage s’impose 19-10, mais s’incline à la mi-temps 27-34. Blessés dans leur amour propre, les joueurs de New Generation retrouvent leur marque et creusent l’écart pour s’imposer 28-07 à ce 3è quart temps. Le tableau d’affichage indique 62-34. Au 4è quart temps, New Generation maintient son rythme et s’impose 22 contre 14. Et au décompte final, New Generation gagne 84-41.

(Antoine Bolia)