Basket-ball: Ceforbak domine Bel’Air 94-77 hier à la Liprobakin

Les férus du basket-ball kinois s’étaient retrouvés hier au stadium des Martyrs pour assister à une seule rencontre inscrite au calendrier du championnat de la Ligue Provinciale de Basket-ball de Kinshasa ‘’Liprobakin’’. En version masculine, Ceforbak a marché sur l’équipe de Bel’Air 94-77.

Comme d’aucuns le remarquent, le championnat de la Liprobakin enregistre moins de rencontres joués. Ce, pour la simple et bonne raison que les équipes participantes étaient contraintes d’introduire leurs documents respectifs dont la fiche d’engagement et licences pour être acceptées au championnat en cours. Dans les prochains jours, l’on saura les équipes qui s’étaient acquittées de leurs obligations et celles qui ont failli.

Ce mercredi 25 janvier 2017, l’équipe de SCTP sera à l’affiche.

(Antoine Bolia)