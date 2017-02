Basket-ball: Biso na Biso s’incline face à J&A 61-84 hier à la Liprobakin

Deux rencontres comptant pour la 4è journée du championnat de la Ligue Provinciale de Basket-ball de Kinshasa ‘’Liprobakin’’ s’étaient jouées hier au stadium des Martyrs. En version féminine, Tourbillon a battu Ndjadi Kumba 42-25 et en version masculine Biso na Biso est tombé face à J&A 61-84.

Comme peuvent le remarquer les férus du basket-ball kinois, l’équipe de Biso na Biso a subi une nouvelle défaite après celle lui infligée par Terreur 69-67, le vendredi 3 février dernier. Cependant, les mêmes férus du basket peuvent noter la troisième victoire d’affilée de l’équipe de Jeunesse et Avenir ‘’J&A’’ qui affiche une forme éblouissante. Cette équipe avait battu CSM 77-54, le 1er Février. Elle avait surpris l’équipe de Molokaï 61-55, le dimanche 5 février dernier et elle a battu hier Biso na Biso 84-61. Les gars de J&A sont sur une bonne voie et méritent des encouragements.

Suite du calendrier vendredi 10/02/2017

14h15 : Yellow Stars-Arc-en-ciel (D) :

15h15 : New Generation-Marché Liberté (M) :

(Antoine Bolia)