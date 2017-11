Basket-ball: Bilan complet du championnat d’Afrique centrale des Clubs

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Est bien qui finit bien. Le championnat d’Afrique centrale des Clubs dames et messieurs s’est clôturé le dimanche 5 novembre au Lycée français de Kinshasa à la Gombe. Durant toute la semaine, le public amoureux du basket-ball s’est régalé en assistant aux rencontres intéressantes de basket-ball qui l’a tenu en haleine du début de la compétition, le lundi 30 octobre à la fin de celle-ci. Il faut se dire que le niveau des équipes était appréciable. Malabo King de la Guinée Equatoriale aura été le club le plus spectaculaire avec des joueurs très adroits et techniquement au point. Mazembe, New Generation de la RDC et San Antonio de la Guinée Equatoriale ont présenté également un basket de bonne facture à la satisfaction générale même si par moment c’était un niveau moyen.

*Ce qu’ont été les résultats de toutes les rencontres

Phase Aller

Lundi 30/10/2017

Mazembe-New Generation : 61-52

Mardi 31/10/2017

San Antonio-New Generation : 56-64

Mazembe-Malabo King : 58-67

Mercredi 1er/11/2017

Mazembe-San Antonio : 64-48

New Generation-Malabo King : 48-44

Jeudi 2/11/2017

DCMP-V. Club (D): 50-57 San Antonio-Malabo King: 65-70

Phase Retour

Vendredi 3/11/2017

Mazembe-Malabo King : 56-64 San Antonio-New Generation : 67-81

Samedi 4/11/2017

V. Club-DCMP : 45-51 Malabo King-New Generation : 69-55 San Antonio-Mazembe : 72-76

Dimanche 5/11/2017

Malabo King-San Antonio: 62-42 Mazembe-New Generation: 54-59

Rappelons que la compétition avait réuni six clubs (quatre chez les messieurs et deux chez les dames) en provenance de deux pays de la zone, en l’occurrence la République Démocratique du Congo, pays hôte et la Guinée Equatoriale.

*Bilan de la compétition chez les messieurs

A bien scruter ces résultats, Malabo King est 1er pour avoir livré 6 rencontres pour 5 victoires et 1 défaite face à New Generation. Mazembe vient en 2è position avec 3 victoires et 3 défaites. New Generation pointe en 3è position pour 3 victoires et 3 défaites également. Ferme la marche San Antonio avec 2 victoires et 4 défaites.

*Bilan chez les dames

Les deux équipes se partagent les victoires. En aller, V. Club l’a emporté d’une différence de 7 points et au retour, DCMP l’a emporté d’une différence de 6 points. Au décompte final, V. Club l’emporte au goal à virage.

*Une compétition sans clôture officielle

A la fin de la dernière journée, les journalistes sont restés dans l’installation pour vivre la cérémonie protocolaire de remise des trophées aux équipes participantes. L’attente aura été vaine. La fiba/Afrique zone 4 que préside le rd congolais Juvénal Lufuma Makanda n’a pas su procéder à ladite cérémonie à cause d’un litige relatif à la qualification de certains joueurs de Malabo King. Ceci étant, la Fiba zone 4 ne s’est limitée qu’au rapport du commissaire technique. En définitive, c’est la Fiba/Afrique qui devra statuer sur ce cas.

(Antoine Bolia)