Basket-ball: Bel’Air surprend Molokaî 63-62 hier à la Liprobakin

Décidément, l’équipe de Molokaï a du mal à retrouver son mordant dans l’actuelle édition du championnat de la Ligue provinciale de Basket-ball de Kinshasa ‘’Liprobakin’’. Une année passée dans l’inactivité aura pesé sur les contre-performances enregistrées jusque-là par cette grande équipe. Pas plus tard qu’hier, Molokaï est tombé face à l’équipe de Bel’Air qui monte très fort. Score du match, 63-62 en faveur de Bel’Air.

Et pourtant, Molokaï a mené le 1er quart temps 20-19 et il s’est incliné à la mi-temps 30-34. Bel’Air a creusé l’écart à la fin du 3è quart temps 55-39. MolokaÎ a poussé sur l’accélérateur au 4è quart temps en marquant 14 points contre 8 à Bel’Air. Au décompte final, Molokaï s’incline d’un point de différence.

Le samedi 1er avril au stadium du Stade des Martyrs, les férus de la balle au panier kinois ont assisté à deux matches où l’écart de niveau entre les équipes en présence s’est nettement dégagé.

En effet chez les dames, V. Club était en balade face à Nzadi Kumba. Les filles de V. Club ont renvoyé aux études leurs adversaires qu’ils ont battu 134-24. Le clou de la soirée a vu chez les messieurs, New Generation battre à plate couture CSM 129-48.

Hier dimanche 2 avril au même terrain du stade des martyrs, deux rencontres intéressantes de la version masculine ont retenu l’attention des férus de la balle au panier. La première a vu DCMP s’incliner face à Delta 40-61 et la seconde a permis à Molokaï de s’imposer difficilement face à Bel’Air.

Ci-dessous tous les résultats enregistrés le week-end :

Vendredi 31/03/2017

ISTA-Ceforbak (M) : 63-65 J&A-Terreur (M) : 69-82

Samedi 01/04/2017

Nzadi Kumba-V. Club (D) : 24-134 CSM-New Generation (M) : 48-129

Dimanche 02/04/2017

DCMP-DelTa (M) : 40-61 Molokaï- Bel’Air (M) : 62-63

Suite du calendrier

Mardi 04/04/2017

14h15 : V. Club-La Révélation (D)

15h15 : Terreur- M. Liberté (M)

Mercredi 05/04/2017

14h15 : SCTP-CSM (M)

15h15 : J&A- Ceforbak (M)

