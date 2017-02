Basket-ball: A Cause de la pluie, Ceforbak-Delta d’hier à la Liprobakin arrêté

Une seule rencontre en version masculine du championnat de la Ligue provinciale de Basket-ball de Kinshasa ‘’Liprobakin’’ avait retenu l’attention des férus de la balle au panier kinois hier au stadium des Martyrs. Delta était opposé à Ceforbak. Malheureusement, ce match n’est pas arrivé à son terme à cause de la pluie. Au moment de l’arrêt, Ceforbak menait 44-33.

*Cet après-midi de mercredi, ISTA en danger face à Bel’Air

Après deux belles victoires remportées par l’étonnante équipe de Bel’Air, notamment face à DCMP 95-43 et J&A 94-85, cette jeune formation qui fait preuve d’une forme éblouissante ces derniers temps sera face à ISTA. Pour les férus du basket-ball kinois qui effectueront le déplacement du stadium des Martyrs ce mercredi, Bel’Air part avec la faveur du pronostic. Mais ISTA ne descendra pas sur l’aire de jeu en victime expiatoire. A titre de rappel, ISTA avait dominé Biso na Biso la semaine écoulée 55-33. Et la même équipe d’ISTA avait battu Molokaï 67-57, un peu plus avant sa dernière rencontre. Comme on peut s’en rendre compte, tout peut donc arriver cet après-midi entre ces deux équipes qui ne manquent pas d’ambitions.

A suivre ce mercredi 01/03/2017

15h30 : ISTA-Bel’Air (M)

(Antoine Bolia)