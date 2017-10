Bandundu : recrudescence du choléra

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Le choléra continue de faire rage dans les provinces du Kwilu et de Mai Ndombe, dans l’ex – province du Bandundu. A ce jour, on dénombre près de 579 cas de choléra enregistrés, dont 43 décès.

La situation est onc inquiétante car cette épidémie a été déclarée dans la province du Kwilu depuis le mois de juin dernier.

Nyrro Mukwakalombo

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.