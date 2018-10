Bana Ok new-look, à quand la sortie sur scène?

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

C’est depuis plus de 4 mois aujourd’hui que le poète Simaro Masina avait annoncé avec fracas avoir céder la gestion du groupe Bana OK, sa propriété, au chanteur Manda Chante, responsable du groupe Wenge Référence.

Cette désignation où mieux cette responsabilisation, loin de satisfaire les attentes des mélomanes, a créé une polémique aux alentours. Un groupe de musiciens mécontents a, de ce fait, claqué la porte de cet orchestre pour aller former leur propre groupe musical baptisé “Bana Odemba”.

Cependant, loin de toute appréciation, Manda Chante et le Bana OK sont entrés aux maquis à la Sablière à N’Sele pour préparer la sortie de cette nouvelle formation musicale. Cela fait aujourd’hui un temps relativement long et que cette formation musicale sous la coordination de Vieux Mapata tarde à sortir et on a l’impression que quelque chose ne va pas quelque part.Un dossier à suivre et nous en reparlerons.

Kingunza Kikim Afri/Cp

