Aveu de faiblesse d’ un coach: Ibenge, ”Jugez-moi coupable”

Après la défaite infligée jeudi aux léopards RD Congolais lors du match amical joué contre les lions indomptables du Cameroun, l’ heure est au débriefing. Sans passer par quatre chemins, le sélectionneur des leorpards attribue en partie les deux buts à brosse par des changements improductifs qu’ il a opérés pendant la deuxième partie de la rencontre, lesquels n’ ont pas permis à ses protégés de réduire la marque. En quelque sorte, le coach reconnait sa responsabilité personnelle dans l’ humiliation subie par les tricolores Congolais.

« En première période, on a mieux terminé la mi-temps que le Cameroun. Ensuite les différents changements sont venus déséquilibrer l’équipe et nous étions moins agressifs », explique le technicien Congolais qui croit que le Cameroun qui jouait à domicile a bien mérité sa victoire.

Les deux buts des lions étaient l’ œuvre de Oyongo Bitolo sur coup franc et de Christian Bassogog d’une frappe sèche de la droite vers la gauche mais Ibenge qui ne s’ avoue pas vaincu pense qu’ il est encore possible de renverser la tendance.

« On a perdu aujourd’hui et on l’accepte. Ça nous aide à aller travailler plus durement pour remédier tout ce qui s’est mal passé, notamment ce manque d’agressivité en deuxième mi-temps », rassure-t-il.

@JeanPierreKaye1