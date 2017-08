Avec l’opus « Qu’est-ce que j’avais dit ? » Ferre rafle le sommet du hit

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Tout au long de la période qui a précédé le lancement de son nouvel opus « Qu’est-ce que j’avais dit ? », cela fait exactement deux années, le chanteur Ferre Gola dit « jésus de nuances » ne cessait de faire savoir que, par rapport à ce qui se passe actuellement sur le plan de la distribution artistique, il fera quelque chose qui va déplacer les montagnes. Il n’y a que des sceptiques qui n’ont pas voulu lui accorder du crédit. Or, le chanteur à la voix mélancolique savait pourquoi il parlait ainsi. Aujourd’hui, tout comme pour l’intitulé de son disque, il ne cesse de marmonner sur la toile « qu’est-ce que je vous avais dit ?, et aujourd’hui n’ai-je pas raison d’avoir apostrophé par cette question pour le choix du titre phare de mon nouvel opus ?

A peine lancé sur le marché mondial du disque l’album « Qu’est-ce que j’avais dit ? » de Ferre Gola ne passe jamais inaperçu. Les mélomanes, dans l’ensemble, donnent aujourd’hui raison à son auteur-compositeur qui se dit, avec les 3 coffrets offrants, il vient de réaliser l’un des meilleurs disques de sa carrière.

Et, il a raison. Les résultats se font actuellement voir dans les bacs. Publié en 3 coffrets qui révèlent 3 dimensions de l’artiste à travers les couleurs : bleue, jaune et rouge, Ferre a déjà raflé la tête du hit-parade et il continue encore à faire entendre sa voix du haut de cette tribune. Ce qui ne manque pas de jeter une raclée d’eau chaude aux yeux des artistes-musiciens qui ne prennent pas leur travail au sérieux.

Bravo Ferre Gola, bravo l’artiste !

(Kingunza Kikim Afri )