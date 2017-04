Avant sa longue tournée intercontinentale: L’Afrisa International en concert ce samedi à Paris

L’idée de Tabu Ley demeure toujours vivante. L’orchestre Afrisa International, par le biais des musiciens qui le forment actuellement, est décidé de rester vivant. Tous ceux que Tabu Ley avait encadrés et propulsés au-devant de la scène continuent à bosser dur pour pérenniser l’œuvre de leur mentor.

Le saxophoniste Mekanisi Modero, tout en étant un infatigable souffleur (saxophoniste de renommé), l’impresario et le preneur des contacts (chargé des relations publiques) de l’Afrisa International, laissé par Tabu Ley, continue à bécher fort. Il est basé à Seattle, aux Etats-Unis, avec des musiciens tels que les chanteurs Wawali, Djeffard Lukombo et les autres. C’est aussi là où se trouve le socle outre-Atlantique du groupe cher à feu Seigneur Ley. De l’autre côté, il y a le maestro Dino Vangu avec l’autre aile de l’Afrisa International est installé à Paris, en France et, continue, à son tour, à travailler sans relâche.

De commun accord, les deux ailes se préparent pour une longue tournée qui commencera au pays de l’Uncle Sam pour aboutir dans l’Hexagone. Pour ce, des nouvelles chansons sont en préparation pour le bonheur des amateurs de la bonne rumba congolaise.

En attendant, l’Afrisa International/Paris, au sein duquel on retrouve des artistes comme : Dino Vangu, Ntumba, Kabert, Abro, Abiba, Miguel, Yredda, sans omettre l’égérie Lo Benel, va livrer un concert des retrouvailles ce samedi 8 avril 2017 à Paris. Ce sera une occasion toute donnée aux nostalgiques de se retrouver au « Cong-Saison 2017 » au Centre Paris Anim’ Vercingétorix, sous le coup de 20heures.

(Kingunza Kikim Afri)