Avant la campagne électorale: Werrason sensibilise sa base de Tshangu

C’est un secret de polichinelle. Le roi de la forêt Werrason, grâce à sa collaboration avec le Grand Croco Henrica Mboma, est très populaire dans la partie-est de la ville de Kinshasa. C’est-à-dire dans le district de la Tshangu qui renferme tout au plus 5 communes: N’Djili, Kimbanseke, Masina, N’Sele et Maluku.

Et, dans les échéances électorales à venir, nous savons que Noël Ngiama Makanda Werrason est retenu sur la liste de candidats à la députation provinciale pour la circonscription de Kimbanseke. Pour mener sa propagande avant la campagne électorale qui débute bientôt, il s’est entouré d’une dynamique équipe au sein de laquelle on retrouve le plus populaire Henrica Mboma Dipasa dit le Grand Croco, sur la photo, les deux personnalités, côte-à-côte, en première ligne.

L’observateur averti, spécialiste des élections, annonce, d’ores-et-déjà, qu’avec cette stratégie, le candidat de la “majorité plurielle” pourra, bel et bien, ravir la part belle lors de prochains scrutins provinciaux. On notera aussi que le même Werrason est aussi candidat à la députation nationale pour la circonscription électorale de Kikwit dans la province du Kwilu. Il mènera sa campagne avec, au commande, la même équipe susmentionnée…

Kingunza Kikim Afri/Cp

