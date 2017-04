Avant de regagner Kinshasa: Goma : E. Shadary lève la mesure de suspension des activités de l’Assemblée provinciale

C’est le mardi 25 avril 2017 que le Vice-Premier ministre et ministre de l’Intérieur et Sécurité, Emmanuel Ramazani Shadary a regagné Kinshasa, après son voyage au Nord-Kivu où il a jaugé la situation sécuritaire, et dans sa province d’origine, le Maniema, où il s’est enrôlé dans le secteur de Bébé Samabila, territoire de Kabambare. C’est le même mardi qu’il a obtenu sa carte d’électeur selon la procédure des jetons au dernier jour de l’enrôlement en présence du chef d’Antenne Ceni/Labambare.

« Je suis dans mon fief électoral, circonscription de Kabambare, mais je l’ai fait ici dans le secteur de Bébé Samabila. Donc, je suis en ordre et je me suis enrôlé dans mon fief électoral et je veux donc élire tous les candidats. Je suis électeur à élire le président de la République, le député national et provincial, le conseiller local. Je suis tout prêt du peuple, je les aime bien et je ne peux travailler que pour l’intérêt de la population », dit-il, avant d’exprimer une grande joie, même si beaucoup reste à faire ».

Bien avant son enrôlement, le VPM a présidé à Samabila une réunion de sécurité mixte à l’intention des autorités provinciales du Maniema et du Sud-Kivu, accompagnés mardi 25 avril 2017 de leurs conseils provinciaux de sécurité. Au menu, le tour d’horizon sécuritaire de deux provinces, les défis et les pistes de solution. Soulignons que la rencontre a eu lieu au complexe hôtelier dénommé Espace Shadary, dans la Cité aurifère de Salamabila.

Et avant de regagner Kinshasa, Emmanuel Ramazani Shadary a inspecté les travaux de construction du poste frontalier juxtaposé de la grande barrière entre la ville de Goma et celle de Gisenyi au Rwanda. Il se dit satisfait de l’évolution des travaux et il a annoncé l’inauguration de ce poste frontalier par le chef de l’Etat au mois de septembre de cette année en cours. Le Vice-Premier ministre et ministre de l’Intérieur et Sécurité a également annoncé la levée de la mesure de suspension des activités de l’Assemblée provinciale du Nord-Kivu dans les tout prochains jours.

