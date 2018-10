Autonomisation économique des femmes: Le projet « 50 millions des femmes africaines ont la parole » lancé à Kinshasa

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Une délégation importante du Marché Commun pour l’Afrique Orientale et Australe (COMESA) a séjourné du 10 au 13 octobre 2018 à Kinshasa pour lancer officiellement en RDC, le projet « 50 millions des femmes africaines ont la parole ». A leur arrivée, cette délégation conduite par Mme Mekia M. Redi, agent principal d’intégration de la dimension Genre a été reçue d’abord par la ministre du Genre, Enfant et Famille, Chantal Safou Lopusa, et puis par le ministre d’Etat en charge de la Justice, Alexis Thambwe Mwamba, intérimaire du Vice-PREMIER ministre des affaires étrangères et Intégration régionale. Et du 11 au 12 octobre au Sultani hôtel, un atelier a été organisé par cette institution sous régionale afin de lancer officiellement ledit projet.

Le premier jour des assises, la délégation a d’abord eu un entretien avec les professionnels des médias congolais, afin de les présenter le projet « 50 millions des femmes africaines ont la parole ».

Après cet échange avec la presse, c’est la ministre congolaise du Genre, Enfant et Famille, et présidente du Comité Technique Spécialisé de l’Union Africaine sur l’autonomisation des femmes et l’égalité des sexes, Chantal Safou Lopusa qui a lancé, au nom du Vice-Premier ministre en mission, ce projet qui vise l’autonomisation économique des femmes africaines, particulièrement aussi celles de la RD Congo.

Dans son adresse, elle a rappelé que ce projet vient rencontrer et assurer la continuité du combat que mène son ministère en faveur de de la femme congolaise.

Chantal Safou Lopusa a encore indiqué que le projet ‘’50 millions des femmes africaines ont la parole’’ est une opportunité qui offre un cadre d’échanges d’informations et une interface entre les femmes entrepreneures africaines et les fournisseurs des services permettant d’augmenter le volume des affaires.

« Ce projet est appuyé par le ministère du Genre et permettra aux femmes d’être réellement autonomes », a-t-elle dit. L’Equipe-pays de la RD Congo sera dirigée par le ministère du Genre, Enfant et Famille et travaillera avec le secteur public, privé ainsi que la société civile.

Pour sa part, Mekia Redi, chef de la délégation du COMESA en RDC, ce projet va permettre la création des échanges d’idées dynamiques et engageant entre les femmes entrepreneurs, en les reliant les unes aux autres. Ceci, de manière à encourager l’apprentissage et le partage d’informations et de connaissances au sein des communautés ; mais aussi en leur permettant d’avoir accès aux services financiers et opportunités de marché entre les zones urbaines et rurales, au-delà des frontières et entre les pays. Le projet mettra en place une plateforme des médias sociaux qui joueront sans doute un rôle significatif.

Délimité pour trois ans, soit de septembre 2017 à décembre 2018, sous le financement de la Banque Africaine de Développement (BAD), ce projet a été initié par les trois communautés économiques régionales en Afrique, à savoir : le Marché commun de l’Afrique Orientale et Australe (COMESA), la Communauté d’Afrique de l’Est (EAC) et la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).

Et pour Mekia M. Redi, toutes les femmes entrepreneurs, quelles qu’elles soient, sont concernées par cette initiative, qui a été mise en œuvre par les trois Communautés économiques régionales par le biais d’un protocole d’accord signé en 2016.

Ce projet vise à contribuer à l’autonomisation économique des femmes en fournissant une plateforme de réseautage qui permettra aux femmes entrepreneurs d’avoir accès aux informations et services financiers. Mais aussi, établir une plateforme permettant d’améliorer la capacité des femmes entrepreneurs à créer des réseaux, partager des informations et accéder aux informations sur les services financiers et non financiers. Il s’agit d’un projet de haute envergure exceptionnellement pour la femme africaine qui en est bénéficiaire.

Après ce lancement officiel, place à présent à la matérialisation de ce projet qui pourra propulser plusieurs femmes entrepreneures de la RDC, sous la supervision du ministère du Genre, Enfant et Famille.

Bernetel Makambo

