Auteur-compositeur infatigable: Fàbregas Mbuyulu prépare un nouvel album pour la fin de l’année

Nous n’en dirons pas plus par rapport à l’ascension fulgurante de celui qui se pseudonyme “Le métis noir” pour emballer le public. De son vrai nom Fabrice où Fàbregas Mbuyulu, cet ancien sociétaire du groupe Wenge musica Maison Mère possède plus d’un truc dans son sac.

Juste après son départ de chez Werrason, ce jeune homme plein de rigueur a, grâce au concours de la maison “Koffi Central”, pu lancer sur le marché un tube qui était pour tout un véritable serment de fidélité. L’œuvre a porté le titre ” Ya Mado” et cela a été suffisant pour emballer les mélomanes.

Malheureusement quelques temps après la sortie de cette œuvre les lampions s’étaient éteints entre l’artiste et la maison productrice Koffi Central. Par après, Fàbregas Mbuyulu a réussi, grâce à sa belle voie et, surtout à la belle musique que distille son orchestre, “Le Villa Nova”, du coup, le petit poisson est devenu grand. Et abattant un travail conséquent, Fàbregas Mbuyulu a pu obtenir, incontestablement, un vrai disque d’or que certains avez de doutes à accepter…

Présentement, cet artiste qui accorde beaucoup de crédits à son travail, avec le concours de Villa Nova, Fàbregas, travaillant sous l’œil vigilant d’un vrai arrangeur en la personne de Dieu Merci Ngoma, se retrouve au studio pour la réalisation d’un nouvel opus dont le compositeur se refuge de titrer afin de ne pas réveiller les jaloux.

Kingunza Kikim Afri/Cp

