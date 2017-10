Auteur-compositeur de l’album Nalé: Le chanteur Jamaïtha Inanga à Kinshasa au début de l’année prochaine

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Après un travail de titan exécuté au studio à Paris, le chanteur Jamaïtha Inanga, le sosie du Seigneur Ley, a produit sous le titre « Nalé » un disque qui se fraye déjà un passage glorieux dans les annales de la chanson. Par les biais de son proche collaborateur surnommé Songa Nzila, après les démarches menées du côté de la Commission Nationale de Censure pour évaluer l’œuvre et permettre sa commercialisation a donné son feu vert.

Ce qui fait que l’album « Nalé » se trouve sur marché kinois où petitement l’œuvre est en train de s’écouler à l’entière satisfaction des mélomanes.

Et pour consolider cette démarche et faciliter ce produit à connaître une bonne vente, son auteur qui revient du Canada où il est allé faire sa promotion débarquera à Kinshasa au début de l’année prochaine pour accomplir cette même mission à travers une série de playbacks à Kinshasa.

A la question de savoir si cette fois-ci, il pourra monter un groupe qui l’accompagnera de temps en temps pour ses production, le chanteur Jamaïtha signale que pour le moment il préfère marcher tel qu’il le fait. Le temps viendra, peut-être, où il pourra encore s’entourer d’un groupe de musiciens pour ses concerts.

(Kingunza Kikim Afri)

