Aujourd’hui à Kinshasa: Investiture du Gouvernement Badibanga

Après la nomination des membres du Gouvernement de large consensus, le 19 décembre 2016, le Premier ministre Samy Badibanga n’attend plus que l’investiture par l’Assemblée nationale pour se mettre au travail et relever les défis de l’heure, notamment ceux relatifs aux conditions socio-économiques et financières du pays, en vue de réussir cette période qui doit impérativement aboutir à la tenue des élections paisibles, transparentes et crédibles, conformément à l’Accord politique global du 18 octobre 2016. En attendant, il a adressé un important message au calme, avant la remise reprise avec le Premier ministre sortant, Matata Ponyo Mapon. Nommé le 19 novembre 2016, c’est seulement le 20 décembre dernier que les membres composant le Gouvernement du Premier ministre Samy Badibanga ont été nommés. Pour l’instant, l’attention reste focalisée sur l’Assemblée nationale qui doit programmer pour bientôt l’investiture de ce Gouvernement de large union nationale, afin de lui permettre de relever tous les défis.

Important discours de Samy Badibanga

Dans une importante communication, bien avant la remise et reprise, le Chef du Gouvernement a tout d’abord adressé ses vifs remerciements au Président de la République, Joseph Kabila Kabange, pour la confirmation du choix qu’il vient de porter à sa modeste personne. Et ce, d’autant plus que l’annonce de la formation du Gouvernement d’union nationale, marque une étape importante dans le début de la mise en œuvre effective, de l’accord Politique Globale du 18 octobre 2016, et est un symbole de paix, de cohésion nationale et d’espérance pour les futures élections et le bien être social.

« Au moment où je m’apprête à prendre mes fonctions à la tête de ce gouvernement de large consensus, je voudrais lancer un appel à la paix, la tranquillité sur toute l’étendue de la République; le gouvernement prend des dispositions d’encadrement des forces de l’ordre et de sécurité, afin que l’ordre public soit strictement respecté, dans le respect des droits et libertés de chacun », dit-il, avant de reconnaître que la Rdc se trouve à un moment critique de son histoire politique, et sous le leadership du chef de l’Etat, il s’est engagé devant les Congolais, la nation toute entière et devant Dieu, de ne ménager aucun effort pour réussir cette mission.

En même temps, il a encouragé toute forme d’échange entre acteurs politique. A la jeunesse de ce pays, il a réitéré son engagement de tout mettre en œuvre pour répondre à ses attentes et à ses aspirations, pour l’amélioration de son bien-être, et l’exhorte à ne pas céder au désespoir, et aux machinations de qui que ce soi. Aux forces de l’ordre et de sécurité, Samy Badibanga les félicite pour leur travail de sécurisation des biens et des personnes, et les exhorte à faire preuve de discipline et de retenue dans l’exécution de leurs missions. Aux partenaires internationaux, il leur a assuré de la disponibilité de son gouvernement de travailler avec eux, dans un esprit de respect mutuel et de franche collaboration.

Remise et reprise entre Samy Badibaga et Matata Ponyo

Bien avant de visiter ses bureaux de la Primature, de l’immeuble du gouvernement et de recevoir les clefs de la résidence du Premier ministre, Samy Badibanga a d’abord fait la remise et reprise avec le Premier ministre sortant, Matata Ponyo Mapon. Après la lecture du Procès verbal par le Secrétaire général du Gouvernement, le Premier ministre sortant a remercie sincèrement le Président Joseph Kabila pour l’avoir désigné comme Premier ministre depuis avril 2012, soit près de 4 ans et 8 mois.

« J’ai l’honneur de passer le flambeau pour la mise en œuvre du programme du Président de la République », dit-il, avant de remercier tous ceux qui l’ont accompagné dans la mise en œuvre de la stratégie du Gouvernement, soit un travail d’équipe. Car selon lui, tout le monde a contribué à la réalisation de l’ouvrage. Il a aussi félicité son compatriote Samy Badibanga pour la confiance qu’il a bénéficié de la part du Chef de l’Etat pour bien conduire la politique économique du Gouvernement. « Nous serons toujours à votre dispositions pour vous apporter les éléments nécessaires à la conduite de la politique du pays », dit-il, tout en soulignant que l’équipe sortante est prête pour que le relais soit efficace.

Pour sa part, le nouveau Premier ministre a remercié le Seigneur, qui a permis cet événement, ainsi que le Premier ministre sortant, Matata Ponyo Mapon et espère que l’expérience engrangée sera mise à profit par son gouvernement. Il a remercie son prédécesseur d’avoir stabilisé le cadre macroéconomique, d’avoir initié des réformes nonobstant le contexte politique et économique difficile. Mais il a promis que le pays et tous ses enfants travailleront pour relever tous les défis.

(Jean-Marie Nkambua)